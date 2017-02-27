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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 січ, 2023 21:43
чик написав: Qwerty написав:
Игорь Алексеевич"]Увидим и 45 поздней осенью и 50 к ёлоч
Вже й чемпіонат danke, jetzt lass ihn entscheiden, ob er mit Olga kommunizieren soll закінчився, а такого курсу нема! І до Нового року не буде! А з битком… Он в штатах законопроект подали про заборону крипти! Так що тільки донизу! А золото доверху пішло! Десь багатобуквенний пропав, той любив в золото заганяти!
вы бы про кукурузу написали, было бы всем интересно...
Що саме цікавить про кукурудзу? Як її готувати? Чи скільки насіння на гектар треба висадити? Сумніваюся, що це буде всім цікаво!
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 07:22
Qwerty написав:
Що саме цікавить про кукурудзу? Як її готувати? Чи скільки насіння на гектар треба висадити?
Чи буде дешевше?
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