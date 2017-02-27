|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 січ, 2023 07:22
Qwerty написав:
Що саме цікавить про кукурудзу? Як її готувати? Чи скільки насіння на гектар треба висадити?
Чи буде дешевше?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 8404
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 826 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 січ, 2023 08:58
Запорожье
40,45/40,50
43,50/43,70
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 8411
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 147 раз.
- Подякували: 2778 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|31879
|35473000
|
|
|1705
|12646335
|
Сер 25 січ, 2023 09:53
BIGor
|
|7975
|22882500
|
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
|