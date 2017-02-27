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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 січ, 2023 07:22
Qwerty написав:
Що саме цікавить про кукурудзу? Як її готувати? Чи скільки насіння на гектар треба висадити?
Чи буде дешевше?
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 08:58
Запорожье
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edvardd
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 09:57
Искатель написав: edvardd написав:Amat
Если сильно жмёт вступите в клуб 100, движуха по курсу НБУ, возможна 16 марта, до этого можно сидеть спокойно, дно по евро где то в конце февраля...
Присоединяюсь к Эдуарду. Сейчас не то время, чтобы сидеть в гривне.
Тем более, "Клуб 100К" гостеприимно открывает двери.
Единственное... в евро поздновато входить, а в доллар - самый раз.
Всім привіт!
Щиро дякую за поради панів Искатель та edvardd.
Клуб по 100, щось мене трохи лякая з урахуванням, що всі говорять, що наступні 3 місяці на фронті мають бути вирішальними. ХЗ як це вплине на банківську систему.
А от зайти в баксік по 40,5 (або нижче) після продажу евриків по 42,5 виглядає непогано.
мабуь так і зроблю.
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Amat
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 10:14
Amat написав:
Всім привіт!
Щиро дякую за поради панів Искатель та edvardd.
Клуб по 100, щось мене трохи лякая з урахуванням, що всі говорять, що наступні 3 місяці на фронті мають бути вирішальними. ХЗ як це вплине на банківську систему.
А от зайти в баксік по 40,5 (або нижче) після продажу евриків по 42,5 виглядає непогано.
мабуь так і зроблю.
Все буде Україна!
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Danik
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