Чи буде дешевше?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 січ, 2023 07:22
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: П'ят 27 січ, 2023 09:57
Всім привіт!
Щиро дякую за поради панів Искатель та edvardd.
Клуб по 100, щось мене трохи лякая з урахуванням, що всі говорять, що наступні 3 місяці на фронті мають бути вирішальними. ХЗ як це вплине на банківську систему.
А от зайти в баксік по 40,5 (або нижче) після продажу евриків по 42,5 виглядає непогано.
мабуь так і зроблю.
Додано: П'ят 27 січ, 2023 10:14
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Все буде Україна!
Додано: П'ят 27 січ, 2023 15:00
Додано: П'ят 27 січ, 2023 15:06
Re: Валютний ринок в контексті ДС
а у моєму мухосранську єдина обмінка продає доляри па41,60
рівно на гривну більше від харківських обмінок.
і це вже другий рік підряд, як змінився власник обмінки.
і долари там сині, новеньки, номер за номером.
гадаю, що власник обмінки є касиром або начальником відділу одного з відділень державних банків у моєму мухосранську або працюють у зговорі напару. А коли запитаєш на касі у відділені, кажуть немає долярів.
судячі з доларів з пачки, обмінка не з приносу працює.
в схемі працює
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 27 січ, 2023 15:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 27 січ, 2023 15:29
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............27.01.2023...........30.01.2023
дата розрахунку..............26.01.2023............27.01.2023
Євро.................................39,8433.................39,7482...-0.24%
Долар США......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0869 (вчера 1.0895)
Индекс доллара DXY в 15-00 101.99 (вчера 101.79)
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