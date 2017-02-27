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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10268102691027010271

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.9 5 128
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
3%
4
40,00-40,50
18%
23
40,50-41,00
29%
37
41,00-41,50
22%
28
41,50-42,00
9%
12
42,00-42,50
4%
5
42,50-43,00
2%
3
43,00-43,50
4%
5
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
5%
6
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 07:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Qwerty написав:Що саме цікавить про кукурудзу? Як її готувати? Чи скільки насіння на гектар треба висадити?



Чи буде дешевше?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 08:58

Запорожье
40,45/40,50
43,50/43,70
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 09:57

  Искатель написав:
  edvardd написав:Amat
Если сильно жмёт вступите в клуб 100, движуха по курсу НБУ, возможна 16 марта, до этого можно сидеть спокойно, дно по евро где то в конце февраля...

Присоединяюсь к Эдуарду. Сейчас не то время, чтобы сидеть в гривне.
Тем более, "Клуб 100К" гостеприимно открывает двери.
Единственное... в евро поздновато входить, а в доллар - самый раз.


Всім привіт!

Щиро дякую за поради панів Искатель та edvardd.

Клуб по 100, щось мене трохи лякая з урахуванням, що всі говорять, що наступні 3 місяці на фронті мають бути вирішальними. ХЗ як це вплине на банківську систему.

А от зайти в баксік по 40,5 (або нижче) після продажу евриків по 42,5 виглядає непогано.

мабуь так і зроблю.
Amat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 10:14

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Amat написав:Всім привіт!

Щиро дякую за поради панів Искатель та edvardd.

Клуб по 100, щось мене трохи лякая з урахуванням, що всі говорять, що наступні 3 місяці на фронті мають бути вирішальними. ХЗ як це вплине на банківську систему.

А от зайти в баксік по 40,5 (або нижче) після продажу евриків по 42,5 виглядає непогано.

мабуь так і зроблю.


Все буде Україна!
Danik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 15:00

  edvardd написав:Запорожье
40,45/40,50
43,50/43,70

40,47/40,50
43,55/43,55-65
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 15:06

Re: Валютний ринок в контексті ДС

а у моєму мухосранську єдина обмінка продає доляри па41,60
рівно на гривну більше від харківських обмінок.
і це вже другий рік підряд, як змінився власник обмінки.
і долари там сині, новеньки, номер за номером.
гадаю, що власник обмінки є касиром або начальником відділу одного з відділень державних банків у моєму мухосранську або працюють у зговорі напару. А коли запитаєш на касі у відділені, кажуть немає долярів.
судячі з доларів з пачки, обмінка не з приносу працює.
в схемі працює
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 27 січ, 2023 15:32, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 15:29

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............27.01.2023...........30.01.2023
дата розрахунку..............26.01.2023............27.01.2023
Євро.................................39,8433.................39,7482...-0.24%
Долар США......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0869 (вчера 1.0895)

Индекс доллара DXY в 15-00 101.99 (вчера 101.79)
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 16:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Наступне Засідання Комітету з монетарної політики відбудеться
15 березня
засідання Правління з питань монетарної політики відбудеться
16 березня 2023

повністю графік засідань дивись на
https://bank.gov.ua/ua/monetary/stages/schedule

дякую форумчанам за корису інформацію
не знаю ще подібного форуму в Україні, де наявні такі розумні, гарно підковані у фінансово та економічних питаннях модератори та учасники
себе таким не вважаю, але намагаюся вас догнати )
вчитися ніколи не пізно
хоча, якщо порівняти мій досвід, який я маю зараз і припустимо, сім років тому назад, коли я став учасником цього форуму, то це небо і земля у порівнянні
Живе спілкування дозволяє швидше піднятися на новий рівень знань
Yuri_61
 
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