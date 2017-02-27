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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 січ, 2023 23:52
Ок. Давайте так. Я відмовляюся від мови агресора, а ви - вчите українську граматику. Домовилися? Чи ні?
Якийсь ви агресивний стали, порівняно з позаминулим, здається, роком.
Давайте вгадаю. У ФБ зареєструвалися?..)) Бо рівень контраргументів - просто жах)
Мабуть, припиняю реагувати на ваші дописи;)
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Навуходоносор
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Додано: Суб 28 січ, 2023 00:07
Навуходоносор написав:
Мабуть, припиняю реагувати на ваші дописи;)
як бажаєте
на рахунок моєї граматики: у мене погіршився зір, можу щось недогледіти та ще в редакторі немає функції перевірки написання українських слів
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Yuri_61
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