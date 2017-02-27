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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10269102701027110272

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.9 5 128
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
3%
4
40,00-40,50
18%
23
40,50-41,00
29%
37
41,00-41,50
22%
28
41,50-42,00
9%
12
42,00-42,50
4%
5
42,50-43,00
2%
3
43,00-43,50
4%
5
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
5%
6
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 23:52

Ок. Давайте так. Я відмовляюся від мови агресора, а ви - вчите українську граматику. Домовилися? Чи ні?

Якийсь ви агресивний стали, порівняно з позаминулим, здається, роком.
Давайте вгадаю. У ФБ зареєструвалися?..)) Бо рівень контраргументів - просто жах)

Мабуть, припиняю реагувати на ваші дописи;)
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 00:07

  Навуходоносор написав:Мабуть, припиняю реагувати на ваші дописи;)


як бажаєте :wink:

на рахунок моєї граматики: у мене погіршився зір, можу щось недогледіти та ще в редакторі немає функції перевірки написання українських слів
Yuri_61
 
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