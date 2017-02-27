Додано: П'ят 27 січ, 2023 22:21

Ми вже бачимо, як накопичуються дисбаланси. По-перше, реальний обмінний курс (тобто номінальний курс, скоригований на різницю в рівнях цін між країнами) підвищується, оскільки інфляція в Україні (≈ 30% на рік) є набагато вищою, ніж рівень інфляції її торговельних партнерів (≈ 10% на рік). Це робить українських експортерів менш конкурентоспроможними та виснажує валютні резерви НБУ. Наприклад, напередодні липневої девальвації НБУ спалював резерви по 4 мільярди доларів на місяць. Девальвація допомогла скоротити відплив приблизно до 2 мільярдів доларів на місяць. Однак ця відстрочка була тимчасовою, і у жовтні відплив прискорився до приблизно 3 мільярдів доларів. Це потенційно небезпечно, якщо зовнішня допомога Україні буде затримана або скасована. По-друге, розрив між офіційним і готівковим обмінними курсами створює викривлення в економіці та можливості для зловживань і корупції. По-третє, хоча НБУ фіксує курс гривні до долара США, основним торговельним партнером для України є Європейський Союз, а євро знецінився до долара, що ще більше шкодить українським експортерам. По-четверте, зважаючи на чинне середовище, корекція обмінного курсу стає дуже політизованою подією, через що, ймовірно, необхідні коригування можуть бути відтерміновані, що далі погіршить економічні результати. Очевидно, що найкраща політика – спробувати придушити ці проблеми в зародку, але який правильний спосіб це зробити?Юрій Городніченко пояснює, що фіксований курс був корисний на початку війни, для підтримки довіри населення. Але наразі цей метод створює надмірний тиск на економіку. Він виводить 4 основні проблеми фіксованого курсу:Виснаження резервів НБУ;Різниця між готівковим та офіційним курсом створює простір для корупції та зловживання;Шкода українським експортерам;Корекція фіксованого курсу стане політизованою подією.