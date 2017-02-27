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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10269102701027110272

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.9 5 128
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
3%
4
40,00-40,50
18%
23
40,50-41,00
29%
37
41,00-41,50
22%
28
41,50-42,00
9%
12
42,00-42,50
4%
5
42,50-43,00
2%
3
43,00-43,50
4%
5
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
5%
6
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 10:55

Попереду наша перемога!

Тут писали, що курс долара може значно змінитись при змінах на фронті...
Може і так - але коли ж ті зміни будуть?

Бо, покищо, "план мінімум" - потрібно втримати лінію оборони.
І коли дадуть леопарди і іншу "звірину")) - то ще спочатку треба буде підлатати ними оборону, а вже тоді накопичити її і йти в наступ.
І чим більше часу проходить від обіцяного до "вже знаходиться на лінії вогню🔥/фронту"🔥🔥🔥 - тим більше тої "звірини" потрібно буде!
Наприклад, на моменті, якщо б вже завтра все це, що пообіцяли нам всі країни, було б на фронті - то можна зразу йти в наступ(наприклад, в якійсь одній області) А от якщо це все буде через 3-4міс, то потрібно буде вже х2 того всього.

Ну, але так, чи інакше - але все буде добре!
Все буде Успіх!
Все буде Україна!👍👍👍
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 11:01

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Успіх, якщо всі будуть викладати свої особисті документи, у що тоді форум перетвориться?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 28 січ, 2023 11:41, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 11:05

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Успіх написав:Тут писали, що курс долара може значно змінитись при змінах на фронті...
Може і так - але коли ж ті зміни будуть?
Бо, покищо, "план мінімум" - потрібно втримати лінію оборони.

А Ви оптиміст.
А щодо курсу: ну візьмуть москалі Бахмут і упруться в Краматорськ, ну витіснять ВСУ з Луганської області. В гіршому випадку зайдуть знову в Харківську область на кілька десятків км. Як це глобально вплине на курс?

Як на мене блокування зернового коридору та індексація пенсій - буде мати більший вплив.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 28 січ, 2023 11:28, всього редагувалось 2 разів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 11:07

  Дюрі-бачі написав:
  Успіх написав:Тут писали, що курс долара може значно змінитись при змінах на фронті...
Може і так - але коли ж ті зміни будуть?
Бо, покищо, "план мінімум" - потрібно втримати лінію оборони.

А Ви оптиміст.
А щодо курсу: ну візьмуть москалі Бахмут і упруться в Краматорськ, ну виженуть ВСУ з Луганської області. В гіршому випадку зайдуть знову в Харківську область на кілька десятків км як це глобально вплине на курс?

Як на мене блокування зернового коридору та індексація пенсій - буде мати більший вплив.

Там головний сенс повідомлення - викласти довідку. Щоб усі лайкали і отримати чергову медаль на форумі.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 11:45

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Дюрі-бачі написав:
  Yuri_61 написав:заінтригували, але не вірю )

1. Депозити
2. Банкомати за кордоном
3. Криптобіржі зі стейблами
П.2. Если бы выпускали , 600 уе. с 10куе можно вертеть каждую неделю
beee
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 11:51

  beee написав:
Дюрі-бачі написав:
  Yuri_61 написав:заінтригували, але не вірю )

1. Депозити
2. Банкомати за кордоном
3. Криптобіржі зі стейблами
П.2. Если бы выпускали , 600 уе. с 10куе можно вертеть каждую неделю

К сожалению, не у всех и не всегда все гладко получается:
https://www.ua-reporter.com/news/v-cent ... hinu-video
Honestus
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 12:10

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edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 12:19

  beee написав:
Дюрі-бачі написав:
  Yuri_61 написав:заінтригували, але не вірю )

1. Депозити
2. Банкомати за кордоном
3. Криптобіржі зі стейблами
П.2. Если бы выпускали , 600 уе. с 10куе можно вертеть каждую неделю

32 картки треба для цього мінімум, це реально??
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 12:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

BIGor написав:
  beee написав:
Дюрі-бачі написав:[quote="5534167:Yuri_61"]заінтригували, але не вірю )

1. Депозити
2. Банкомати за кордоном
3. Криптобіржі зі стейблами
П.2. Если бы выпускали , 600 уе. с 10куе можно вертеть каждую неделю

32 картки треба для цього мінімум, це реально??[/quote]сложновато. Карты дропов нужны
beee
 
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