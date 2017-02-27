Тут писали, що курс долара може значно змінитись при змінах на фронті... Може і так - але коли ж ті зміни будуть?
Бо, покищо, "план мінімум" - потрібно втримати лінію оборони. І коли дадуть леопарди і іншу "звірину")) - то ще спочатку треба буде підлатати ними оборону, а вже тоді накопичити її і йти в наступ. І чим більше часу проходить від обіцяного до "вже знаходиться на лінії вогню🔥/фронту"🔥🔥🔥 - тим більше тої "звірини" потрібно буде! Наприклад, на моменті, якщо б вже завтра все це, що пообіцяли нам всі країни, було б на фронті - то можна зразу йти в наступ(наприклад, в якійсь одній області) А от якщо це все буде через 3-4міс, то потрібно буде вже х2 того всього.
Ну, але так, чи інакше - але все буде добре! Все буде Успіх! Все буде Україна!👍👍👍
Успіх написав:Тут писали, що курс долара може значно змінитись при змінах на фронті... Може і так - але коли ж ті зміни будуть? Бо, покищо, "план мінімум" - потрібно втримати лінію оборони.
А Ви оптиміст. А щодо курсу: ну візьмуть москалі Бахмут і упруться в Краматорськ, ну витіснять ВСУ з Луганської області. В гіршому випадку зайдуть знову в Харківську область на кілька десятків км. Як це глобально вплине на курс?
Як на мене блокування зернового коридору та індексація пенсій - буде мати більший вплив.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 28 січ, 2023 11:28, всього редагувалось 2 разів.
Успіх написав:Тут писали, що курс долара може значно змінитись при змінах на фронті... Може і так - але коли ж ті зміни будуть? Бо, покищо, "план мінімум" - потрібно втримати лінію оборони.
А Ви оптиміст. А щодо курсу: ну візьмуть москалі Бахмут і упруться в Краматорськ, ну виженуть ВСУ з Луганської області. В гіршому випадку зайдуть знову в Харківську область на кілька десятків км як це глобально вплине на курс?
Як на мене блокування зернового коридору та індексація пенсій - буде мати більший вплив.
Там головний сенс повідомлення - викласти довідку. Щоб усі лайкали і отримати чергову медаль на форумі.
Я здогадуюсь що у нас ВІЙНА і цивілізовнаий світ нам допомагає, що не так? Є факти, є цифри - ЗВР не зменшуються а навіть ростуть. Що не так? Знову методички декому з мокшанських боліт розіслали роздмухувати паніку на українських форумах? Га?