Успіх написав:Тут писали, що курс долара може значно змінитись при змінах на фронті... Може і так - але коли ж ті зміни будуть? Бо, покищо, "план мінімум" - потрібно втримати лінію оборони.
А Ви оптиміст. А щодо курсу: ну візьмуть москалі Бахмут і упруться в Краматорськ, ну витіснять ВСУ з Луганської області. В гіршому випадку зайдуть знову в Харківську область на кілька десятків км. Як це глобально вплине на курс?
Як на мене блокування зернового коридору та індексація пенсій - буде мати більший вплив.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 28 січ, 2023 11:28, всього редагувалось 2 разів.
Успіх написав:Тут писали, що курс долара може значно змінитись при змінах на фронті... Може і так - але коли ж ті зміни будуть? Бо, покищо, "план мінімум" - потрібно втримати лінію оборони.
А Ви оптиміст. А щодо курсу: ну візьмуть москалі Бахмут і упруться в Краматорськ, ну виженуть ВСУ з Луганської області. В гіршому випадку зайдуть знову в Харківську область на кілька десятків км як це глобально вплине на курс?
Як на мене блокування зернового коридору та індексація пенсій - буде мати більший вплив.
Там головний сенс повідомлення - викласти довідку. Щоб усі лайкали і отримати чергову медаль на форумі.
1. Депозити 2. Банкомати за кордоном 3. Криптобіржі зі стейблами
П.2. Если бы выпускали , 600 уе. с 10куе можно вертеть каждую неделю
32 картки треба для цього мінімум, це реально?? Притому ти багато чого не враховуєш, курс там давно не 36,6, комісіон 2% укрбанка + багато укрбанків почали робити блокування частини суми, тому зняти на 12500 не можна, а можна на умовних 11500 а то і менше, + іноземні банки теж почали вводити комісії, бачачи як укрбанки наживаються на комісіях на біженцях.
Востаннє редагувалось BIGor в Суб 28 січ, 2023 12:23, всього редагувалось 1 раз.
Я здогадуюсь що у нас ВІЙНА і цивілізовнаий світ нам допомагає, що не так? Є факти, є цифри - ЗВР не зменшуються а навіть ростуть. Що не так? Знову методички декому з мокшанських боліт розіслали роздмухувати паніку на українських форумах? Га?