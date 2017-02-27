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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10270102711027210273

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.9 5 128
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
3%
4
40,00-40,50
18%
23
40,50-41,00
29%
37
41,00-41,50
22%
28
41,50-42,00
9%
12
42,00-42,50
4%
5
42,50-43,00
2%
3
43,00-43,50
4%
5
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
5%
6
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 12:23

  Василь-Рівне написав:
  BIGor написав:За рахунок чого догадуєтесь?

Я здогадуюсь що у нас ВІЙНА і цивілізовнаий світ нам допомагає, що не так? Є факти, є цифри - ЗВР не зменшуються а навіть ростуть. Що не так? Знову методички декому з мокшанських боліт розіслали роздмухувати паніку на українських форумах? Га?

Яке ж ти кончене.
Держборг виріс за 2 останні роки на 21 мільярд доларів - а воно радується.
Твої діти будуть те віддавати?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 12:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  BIGor написав:Держборг виріс за 2 останні роки на 21 мільярд доларів Твої діти будуть те віддавати?

Щось не зрозумів вкиду. Припинити позичати кошти на зброю, на боєприпаси, на паливо, на виплату зарплат бюджетникам, пенсіонерам, військовим і капітуляція перед мородором? Ти про це тут патякаєш? :twisted: Нову методичку прислали? :twisted: І я, і мої діти будуть платити,і ми вже платимо, бо всі в бізнесі, тільки не в раші, а у вільній Україні, тобі мокшанин це зрозуміло? :twisted:
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Суб 28 січ, 2023 12:36, всього редагувалось 1 раз.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 12:36

BIGor саме тому й писав тут недавно: керування такою кількістю карток - важка робота. Регулярно з кількох зняти не вдається бо банк блокує, а власник не хоче/ не може розблокувати. Та й одній жінці їздити страшно, треба мінімум 2, а краще 4
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 12:38

  Василь-Рівне написав:
  BIGor написав:Держборг виріс за 2 останні роки на 21 мільярд доларів Твої діти будуть те віддавати?

Щось не зрозумів вкиду. Припинити позичати кошти на зброю, на боєприпаси, на паливо, на виплату зарплат бюджетникам, пенсіонерам, військовим і капітуляція перед мородором? Ти про це тут патякаєш? :twisted: Нову методичку прислали? :twisted: І я, і мої діти будуть платити,і ми вже платимо, бо всі в бізнесі, тільки не в раші, а у вільній Україні, тобі мокшанин це зрозуміло? :twisted:

Яйця Рьєзнікова тобі в рот придурок ти недоношений.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 12:41

BIGor віддавати все будуть москалі після нашої перемоги
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 12:48

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  BIGor написав:Яйця Рьєзнікова тобі в рот придурок ти недоношений.

Попросив цього екземляра вибачитись за хамство де писав про мене ВОНО, і ось таку відповідь отримав : ти кончений кацап - бажаю тобі здохнути поскоріше Це щоб всі знали хто такий BIGor
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 12:50

  Василь-Рівне написав:
  BIGor написав:Яйця Рьєзнікова тобі в рот придурок ти недоношений.

Попросив цього екземляра вибачитись за хамство де писав про мене ВОНО, і ось таку відповідь отримав : ти кончений кацап - бажаю тобі здохнути поскоріше Це щоб всі знали хто такий BIGor

Василя-кацапа обідили - воно тепер тут пише.
Ось що пише те кончене мені в особисті цитата
прорашистське лайно, ок живи з цим мошанське смердюче хамло, єдине що тішить на боярі довго не протягнше

Хоча саме воно прорашистське лайно.
BIGor
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