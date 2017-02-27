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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 січ, 2023 12:23
Яке ж ти кончене.
Василь-Рівне написав: BIGor написав:
За рахунок чого догадуєтесь?
Я здогадуюсь що у нас ВІЙНА і цивілізовнаий світ нам допомагає, що не так? Є факти, є цифри - ЗВР не зменшуються а навіть ростуть. Що не так? Знову методички декому з мокшанських боліт розіслали роздмухувати паніку на українських форумах? Га?
Держборг виріс за 2 останні роки на 21 мільярд доларів - а воно радується.
Твої діти будуть те віддавати?
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Додано: Суб 28 січ, 2023 12:35
BIGor написав:
Держборг виріс за 2 останні роки на 21 мільярд доларів Твої діти будуть те віддавати?
Щось не зрозумів вкиду. Припинити позичати кошти на зброю, на боєприпаси, на паливо, на виплату зарплат бюджетникам, пенсіонерам, військовим і капітуляція перед мородором? Ти про це тут патякаєш?
Нову методичку прислали?
І я, і мої діти будуть платити,і ми вже платимо, бо всі в бізнесі, тільки не в раші, а у вільній Україні, тобі мокшанин це зрозуміло?
Востаннє редагувалось Василь-Рівне
в Суб 28 січ, 2023 12:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 28 січ, 2023 12:36
BIGor саме тому й писав тут недавно: керування такою кількістю карток - важка робота. Регулярно з кількох зняти не вдається бо банк блокує, а власник не хоче/ не може розблокувати. Та й одній жінці їздити страшно, треба мінімум 2, а краще 4
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Додано: Суб 28 січ, 2023 12:38
Василь-Рівне написав: BIGor написав:
Держборг виріс за 2 останні роки на 21 мільярд доларів Твої діти будуть те віддавати?
Щось не зрозумів вкиду. Припинити позичати кошти на зброю, на боєприпаси, на паливо, на виплату зарплат бюджетникам, пенсіонерам, військовим і капітуляція перед мородором? Ти про це тут патякаєш?
Нову методичку прислали?
І я, і мої діти будуть платити,і ми вже платимо, бо всі в бізнесі, тільки не в раші, а у вільній Україні, тобі мокшанин це зрозуміло?
Яйця Рьєзнікова тобі в рот придурок ти недоношений.
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Додано: Суб 28 січ, 2023 12:41
BIGor віддавати все будуть москалі після нашої перемоги
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Додано: Суб 28 січ, 2023 12:48
BIGor написав:
Яйця Рьєзнікова тобі в рот придурок ти недоношений.
Попросив цього екземляра вибачитись за хамство де писав про мене ВОНО, і ось таку відповідь отримав : ти кончений кацап - бажаю тобі здохнути поскоріше
Це щоб всі знали хто такий BIGor
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Додано: Суб 28 січ, 2023 12:50
Василь-Рівне написав: BIGor написав:
Яйця Рьєзнікова тобі в рот придурок ти недоношений.
Попросив цього екземляра вибачитись за хамство де писав про мене ВОНО, і ось таку відповідь отримав : ти кончений кацап - бажаю тобі здохнути поскоріше
Це щоб всі знали хто такий BIGor
Василя-кацапа обідили - воно тепер тут пише.
Ось що пише те кончене мені в особисті цитата
прорашистське лайно, ок живи з цим мошанське смердюче хамло, єдине що тішить на боярі довго не протягнше
Хоча саме воно прорашистське лайно.
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