BIGor написав:Держборг виріс за 2 останні роки на 21 мільярд доларів Твої діти будуть те віддавати?
Щось не зрозумів вкиду. Припинити позичати кошти на зброю, на боєприпаси, на паливо, на виплату зарплат бюджетникам, пенсіонерам, військовим і капітуляція перед мородором? Ти про це тут патякаєш? Нову методичку прислали? І я, і мої діти будуть платити,і ми вже платимо, бо всі в бізнесі, тільки не в раші, а у вільній Україні, тобі мокшанин це зрозуміло?
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Суб 28 січ, 2023 12:36, всього редагувалось 1 раз.
BIGor саме тому й писав тут недавно: керування такою кількістю карток - важка робота. Регулярно з кількох зняти не вдається бо банк блокує, а власник не хоче/ не може розблокувати. Та й одній жінці їздити страшно, треба мінімум 2, а краще 4
Імхо, нічого страшного і катастрофічного не бачу. Тим більше, якщо партнери України пробачать борги взагалі, або врахують їх в репараціях від рашкостану після Перемоги України, або відтермінують виплати Україною зовнішніх боргів років так на 30, що виглядає реалістично.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 28 січ, 2023 15:15, всього редагувалось 12 разів.
платіжний баланс Украіни по рокам. За 2022 рік дані, нажаль, приведені без урахування 4 кварталу. Теж непогано все, враховуючи масштабну війну в Україні. Було набагато гірше з платіжним балансом в недалекому минулому. Спасибі міжнародній допомозі.
Yuri_61 написав:гарну статтю знайшов щодо державного боргу України
Юра, что стоят подобные статьи, где долг до 2035 года расписан в гривнах?Это рассчитано на самых безграмотных лапотников.Через пару месяцев зебру все вспомнят, счас утихнут радости по обещанному финансированию, а затраты на армию и пенсионеров значительно возрастут.Как тут не напечатать...
Yuri_61 написав:гарну статтю знайшов щодо державного боргу України
Юра, что стоят подобные статьи, где долг до 2035 года расписан в гривнах?Это рассчитано на самых безграмотных лапотников.Через пару месяцев зебру все вспомнят, счас утихнут радости по обещанному финансированию, а затраты на армию и пенсионеров значительно возрастут.Как тут не напечатать...
и то верно, у меня тоже мысль проскочила, что не в долларах. это они сознательно так сделали или неподумав головой? вибачте всі, що на мові окупантів накнопав