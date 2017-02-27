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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 січ, 2023 19:25
Yuri_61 написав:
перевіремо це в реаліях війни
при війні найкраще купувати коли можна нахлобучувати бюджет через лозейку (с) Чим довше триває війна - тим вужчі лозейки.
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