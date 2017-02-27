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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10270102711027210273

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.9 5 130
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
3%
4
40,00-40,50
19%
25
40,50-41,00
28%
37
41,00-41,50
22%
28
41,50-42,00
9%
12
42,00-42,50
4%
5
42,50-43,00
2%
3
43,00-43,50
4%
5
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
5%
6
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 14:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

На думку експертів, найкращий час для покупки доларів:

протягом року - літо.

протягом місяця - другий тиждень місяця.

протягом тижня - середа-четвер.

Кращий час для продажу доларів:

протягом року - зима.

протягом місяця - останній тиждень.

протягом тижня - вихідні.

https://wz.lviv.ua/news/364705-koly-vyh ... vaty-dolar

перевіремо це в реаліях війни
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 14:47

  Дюрі-бачі написав:BIGor віддавати все будуть москалі після нашої перемоги

Золоті слова!
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 14:50

Re: Валютний ринок в контексті ДС

гарну статтю знайшов щодо державного боргу України
https://www.epravda.com.ua/publications ... 25/692991/

Імхо, нічого страшного і катастрофічного не бачу. Тим більше, якщо партнери України пробачать борги взагалі, або врахують їх в репараціях від рашкостану після Перемоги України, або відтермінують виплати Україною зовнішніх боргів років так на 30, що виглядає реалістично.

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Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 28 січ, 2023 15:15, всього редагувалось 12 разів.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 14:56

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Чим більше державний борг - тим більше кредитори зацікавлені у нашій перемозі.
А потім -частину спишуть, іншу орки оплатять.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 15:50

Re: Валютний ринок в контексті ДС

платіжний баланс Украіни по рокам. За 2022 рік дані, нажаль, приведені без урахування 4 кварталу.
Теж непогано все, враховуючи масштабну війну в Україні. Було набагато гірше з платіжним балансом в недалекому минулому. Спасибі міжнародній допомозі.
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https://index.minfin.com.ua/ua/economy/balance/
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 19:02

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:гарну статтю знайшов щодо державного боргу України


Юра, что стоят подобные статьи, где долг до 2035 года расписан в гривнах?Это рассчитано на самых безграмотных лапотников.Через пару месяцев зебру все вспомнят, счас утихнут радости по обещанному финансированию, а затраты на армию и пенсионеров значительно возрастут.Как тут не напечатать...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 19:08

  Кучинелли написав:
  Yuri_61 написав:гарну статтю знайшов щодо державного боргу України


Юра, что стоят подобные статьи, где долг до 2035 года расписан в гривнах?Это рассчитано на самых безграмотных лапотников.Через пару месяцев зебру все вспомнят, счас утихнут радости по обещанному финансированию, а затраты на армию и пенсионеров значительно возрастут.Как тут не напечатать...

и то верно, у меня тоже мысль проскочила, что не в долларах.
это они сознательно так сделали или неподумав головой?
вибачте всі, що на мові окупантів накнопав
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 19:25

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:перевіремо це в реаліях війни

при війні найкраще купувати коли можна нахлобучувати бюджет через лозейку (с) Чим довше триває війна - тим вужчі лозейки.
Дюрі-бачі
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