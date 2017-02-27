протягом року - літо.
протягом місяця - другий тиждень місяця.
протягом тижня - середа-четвер.
Кращий час для продажу доларів:
протягом року - зима.
протягом місяця - останній тиждень.
протягом тижня - вихідні.
перевіремо це в реаліях війни
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 січ, 2023 14:35
Re: Валютний ринок в контексті ДС
На думку експертів, найкращий час для покупки доларів:
протягом року - літо.
протягом місяця - другий тиждень місяця.
протягом тижня - середа-четвер.
Кращий час для продажу доларів:
протягом року - зима.
протягом місяця - останній тиждень.
протягом тижня - вихідні.
перевіремо це в реаліях війни
Додано: Суб 28 січ, 2023 14:47
Додано: Суб 28 січ, 2023 14:50
Re: Валютний ринок в контексті ДС
гарну статтю знайшов щодо державного боргу України
Імхо, нічого страшного і катастрофічного не бачу. Тим більше, якщо партнери України пробачать борги взагалі, або врахують їх в репараціях від рашкостану після Перемоги України, або відтермінують виплати Україною зовнішніх боргів років так на 30, що виглядає реалістично.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 28 січ, 2023 15:15, всього редагувалось 12 разів.
Додано: Суб 28 січ, 2023 14:56
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Чим більше державний борг - тим більше кредитори зацікавлені у нашій перемозі.
А потім -частину спишуть, іншу орки оплатять.
Додано: Суб 28 січ, 2023 15:50
Re: Валютний ринок в контексті ДС
платіжний баланс Украіни по рокам. За 2022 рік дані, нажаль, приведені без урахування 4 кварталу.
Теж непогано все, враховуючи масштабну війну в Україні. Було набагато гірше з платіжним балансом в недалекому минулому. Спасибі міжнародній допомозі.
Додано: Суб 28 січ, 2023 19:02
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Юра, что стоят подобные статьи, где долг до 2035 года расписан в гривнах?Это рассчитано на самых безграмотных лапотников.Через пару месяцев зебру все вспомнят, счас утихнут радости по обещанному финансированию, а затраты на армию и пенсионеров значительно возрастут.Как тут не напечатать...
Додано: Суб 28 січ, 2023 19:08
и то верно, у меня тоже мысль проскочила, что не в долларах.
это они сознательно так сделали или неподумав головой?
вибачте всі, що на мові окупантів накнопав
Додано: Нед 29 січ, 2023 13:01
Это всё в мире, где живут эти эксперты. А мой барыга в середине января в пятницу принимал по 40.50, а сегодня сказал, что вообще курс 40.40, но поскольку воскресенье, то ему лень работать и поэтому примет только по 40.38.
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