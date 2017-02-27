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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Нед 29 січ, 2023 16:11
Правління Федеральної резервної системи США планує знову знизити темпи підвищення процентних ставок до 25 базисних пунктів наступного тижня на тлі ознак уповільнення інфляції.
Про це повідомляє Bloomberg.
Політики готові підвищити свою базову ставку федеральних фондів на чверть відсоткового пункту в середу, до діапазону від 4,5% до 4,75%, змінивши розмір підвищення на другій зустрічі поспіль.
Цей крок відбудеться після низки останніх даних, які свідчать про те, що агресивна кампанія ФРС щодо уповільнення інфляції працює.
За словами президента ФРС Філадельфії Патріка Харкера, підвищення ставки ще відбуватиметься кілька разів цього року, проте дні, коли підвищення сягало 75 у минулому.
Зазначається, що представники ФРС чітко дали зрозуміти, що вони також хочуть побачити докази того, що дисбаланс попиту та пропозиції на ринку праці починає покращуватися.
Згідно з опитуваними Bloomberg економістами, кількість робочих місць, ймовірно, сповільнилася в січні, прогнозуючи, що роботодавці створили 185 тис робочих місць порівняно з 223 тис у грудні.
Вони бачать, що рівень безробіття досягає 3,6%, як і раніше, близького до мінімуму за п’ять десятиліть, і очікують, що середній погодинний заробіток зросте на 4,3% порівняно з роком раніше.
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Додано: Нед 29 січ, 2023 20:14
Мизантрóп написав: Shaman написав: Investor_K написав:
Вангую що 15-20 січня буде найвищий готівковий курс
в січні - можливо.
за 2023 - навряд чи
колега Qwerty підсумує
Дякую за довіру! Ні, найвищого готівкового курсу не було, якщо звісно не враховувати курс Мелітополя, як тут буває робить один вундеркінд!
Звертайтеся, якщо щось треба уточнити, я детально вивчаю коментарі колег і можу нагадати, що і як! «А можєт і я на что то сгожусь?! - Можєт і сгодішся!»(с)
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Додано: Нед 29 січ, 2023 20:28
Shaman написав: R12 написав: Shaman написав:
Експорт послуг на рівні, зменшення 1,6
ярдів дол, з 14,7
до 13,1
- тобто не все погано, не всі ІТ поїхали
Незрозуміло зростання імпорту послуг - було 12
, стало 20
ярдів дол - [b]які є думки, за рахунок чого?
)
та який там імпорт послуг під час війни? щось може є, але більша частина мабуть схема по виведенню валюти за кордон, по факту таке виведення проспонсороване міжнародною допомогою
я теж про це подумав - вивести гроші не можна - починають малювати послуги
Який імпорт?! Судячи по колонам фур на кордоні, то явно чималий! Особливо в енергетичному секторі!
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Додано: Нед 29 січ, 2023 20:32
edvardd написав: Investor_K написав: edvardd написав:
40,45/40,65
42,35/42,85
Все. Поїздку скасовую.
40,50/40,65
42,35/42,70
продолжаю выходить из евро в гривну, вчера-сегодня по 42,40
Знайшли чим хвастатися! Аж по 42-40! 😂🤔
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Додано: Нед 29 січ, 2023 20:33
Investor_K написав: edvardd написав:
продолжаю выходить из евро в гривну,
А дальше что?
А дальше євро за гривню по 43-70!
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Додано: Нед 29 січ, 2023 20:35
Shaman написав:
Експорт послуг на рівні, зменшення 1,6
ярдів дол, з 14,7
до 13,1
- тобто не все погано, не всі ІТ поїхали
Незрозуміло зростання імпорту послуг - було 12
, стало 20
ярдів дол - які є думки, за рахунок чого?
Как кусочек, IT с другой стороны: госреестры теперь в зарубежных облаках (они не Дия, им можно). Банки тоже туда свои сервисы попереводили (помнится, Горох даже приводил сколько это стоит). Вряд ли на 8 ярдов, конечно.
Qwerty написав: Shaman написав: R12 написав:
та який там імпорт послуг під час війни? щось може є, але більша частина мабуть схема по виведенню валюти за кордон, по факту таке виведення проспонсороване міжнародною допомогою
я теж про це подумав - вивести гроші не можна - починають малювати послуги
Який імпорт?! Судячи по колонам фур на кордоні, то явно чималий! Особливо в енергетичному секторі!
Это каких таких услуг
требуют колонны фур? Особенно в энергетическом секторе? В интимном - ещё туда-сюда. Но 20 ярдов долларов за это выглядит дороговато.
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Додано: Нед 29 січ, 2023 20:57
alex lem написав:
Розмовляв з водієм бензовозу. З Болгарії возять гсм в Україну. А туди його привозять танкерами з Росії. Хазяєва мають гарну різницю навіть з доставкою авт транспортом. Але ми не торгуємо з окупантом.
Надо же! Какой осведомленный водитель бензовоза!
Наверно, это старший водитель бензовоза.
Надо будет уточнить эту информацию у старшего пистолетчика на заправке
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Додано: Нед 29 січ, 2023 21:04
alex lem написав:
Розмовляв з водієм бензовозу. З Болгарії возять гсм в Україну. А туди його привозять танкерами з Росії. Хазяєва мають гарну різницю навіть з доставкою авт транспортом. Але ми не торгуємо з окупантом.
Стоило бы переспросить хотя бы у таксиста. Но даже, если так, стоит посмотреть на это с другой стороны: оккупант снабжает нас критически важным для функционирования страны топливом. На безналичных долларах автомобили и генераторы работают плохо, сколько их не насыпай.
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Додано: Нед 29 січ, 2023 21:06
Yuri_61 написав:
это они сознательно так сделали или неподумав головой?
вибачте всі, що на мові окупантів накнопав
Вибачаю, бо ти і москальської не знаєш
А от щодо "на мові".. МОВОЮ!!!Рідною мовою пишуть
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