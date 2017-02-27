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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 січ, 2023 09:30
moveton написав:
Но 20 ярдов долларов за это выглядит дороговато.
Так фінансові послуги Візии/Мастеркаду/Пейпалу/Революту... надані нашим переселенцям
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Додано: Пон 30 січ, 2023 09:31
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