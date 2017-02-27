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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 січ, 2023 09:30
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Пон 30 січ, 2023 14:06
Финансовая сводка за прошедшую неделю
На прошедшей неделе новый тендерный рефинанс не выдавался, было очень небольшое плановое погашение. На неделе досрочно вернули приличную сумму. В результате общий объем рефинанса опустился ниже 35 млрд.
В итоге возврат тендерного рефинанса составил на 2.419 млрд. грн. (неделей ранее 0.160 млрд. грн.).
Суточный рефинанс на протяжении недели не выдавался.
В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 24.511 млрд. грн. (неделей ранее 26.406 млрд. грн.)
На прошедшей неделе правительством были погашены облигации 2014 года на сумму 2.5 млрд. грн.
Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 29.43 млрд. грн, (неделей ранее 26.566 млрд. грн)
С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 431.661 млрд. грн.
Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна.
Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 500.06 млрд. грн. (неделей ранее 524.233 млрд. грн.) Сокращение чуть меньше изъятой из оборота суммы. Можно утверждать, что на этой неделе выход из долгосрочных активов в гривну замедлился.
Доходы казначейства превысили расходы на 0.804 млрд. грн. (неделей ранее расходы 41.069 млрд. грн.) Результат околонулевой, но весьма положительный.
За неделю было инкассировано 1.544 млрд. грн. (неделей ранее 1.436 млрд. грн.) Это четвертая подряд неделя преобладание инкассации. Объем стабилизировался.
Результаты интервенций НБУ за неделю:
Купил – 3,20;
Продал – 667,23.
Общий объем интервенций сократился за счет сокращение продажи в четверг и пятницу. Примечательно, что перекос в сторону спроса среди клиентских заявок в четверг был больше, чем в первой половине недели. Это означает, что были весомые продажи с позиции банков.
Неделя выглядит весьма оптимистичной по всем показателям.
Додано: Пон 30 січ, 2023 15:26
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................30.01.2023............31.01.2023
дата розрахунку................27.01.2023.............30.01.2023
Євро...................................39,7482..................39,8762...+0.32%
Долар США........................36,5686..................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0904 (вчера 1.0869)
Индекс доллара DXY в 15-00 101.78 (вчера 101.99)
Тишина.
Додано: Пон 30 січ, 2023 18:22
Додано: Пон 30 січ, 2023 19:16
У болгар вроде как отсрочка по нефти
Додано: Пон 30 січ, 2023 19:20
Re: Валютний ринок в контексті ДС
усім доброго вечора
скрізь пишуть скільки на міжбанку проаав та купив доларів НБУ. Всі кому не лінь пишуть про це пишщуть.
Але ніяк не знайду інфу, а скільки ж решта банків, та других учасників торгів продали доларів і купили, наприклад за минулий тиждень.
Додано: Пон 30 січ, 2023 19:30
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Оранжевым показан объем торгов на МБ по дням. Складываете операции за полную неделю, вычитаете объем интервенций за эту неделю и получаете объем операций других участников рынка.
Там же на странице пара ссылок на файлы.
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