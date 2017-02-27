Додано: Пон 30 січ, 2023 14:06

На прошедшей неделе новый тендерный рефинанс не выдавался, было очень небольшое плановое погашение. На неделе досрочно вернули приличную сумму. В результате общий объем рефинанса опустился ниже 35 млрд.

В итоге возврат тендерного рефинанса составил на 2.419 млрд. грн. (неделей ранее 0.160 млрд. грн.).

Суточный рефинанс на протяжении недели не выдавался.



В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 24.511 млрд. грн. (неделей ранее 26.406 млрд. грн.)



На прошедшей неделе правительством были погашены облигации 2014 года на сумму 2.5 млрд. грн.



Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 29.43 млрд. грн, (неделей ранее 26.566 млрд. грн)



С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 431.661 млрд. грн.

Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна.



Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 500.06 млрд. грн. (неделей ранее 524.233 млрд. грн.) Сокращение чуть меньше изъятой из оборота суммы. Можно утверждать, что на этой неделе выход из долгосрочных активов в гривну замедлился.



Доходы казначейства превысили расходы на 0.804 млрд. грн. (неделей ранее расходы 41.069 млрд. грн.) Результат околонулевой, но весьма положительный.



За неделю было инкассировано 1.544 млрд. грн. (неделей ранее 1.436 млрд. грн.) Это четвертая подряд неделя преобладание инкассации. Объем стабилизировался.



Результаты интервенций НБУ за неделю:

Купил – 3,20;

Продал – 667,23.

Общий объем интервенций сократился за счет сокращение продажи в четверг и пятницу. Примечательно, что перекос в сторону спроса среди клиентских заявок в четверг был больше, чем в первой половине недели. Это означает, что были весомые продажи с позиции банков.



Неделя выглядит весьма оптимистичной по всем показателям.