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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 січ, 2023 22:40
Игорь Алексеевич написав: Yuri_61 написав:
І ще такі питання, тільки не смійтеся:
Попробуйте поменять на грн.в банке. И точно узнаете.
це не смішно, не для того я їх купував, щоб відразу міняти
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Додано: Пон 30 січ, 2023 22:42
Yuri_61 написав: Игорь Алексеевич написав: Yuri_61 написав:
І ще такі питання, тільки не смійтеся:
Попробуйте поменять на грн.в банке. И точно узнаете.
це не смішно, не для того я їх купував, щоб відразу міняти
Так сотку сбросите, и зато точно узнаете. Полиняете на 20грн, зато точный ответ будет.
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Додано: Пон 30 січ, 2023 22:50
Yuri_61 написав:
І ще такі питання, тільки не смійтеся:
коли купляєте готвкові долари, то ви їх на світло дивитися, маю на увазі, не скільки для того, щоб первірити наявність водяного порттрету, а щоб впевнитися, що немає проколів у банкноті, зробленою голкою, чи ще чимсь.
Останнього разу мені попалися банкноти, такі, що на світло в обмінці дивився, здавалося все нормально, як у дома ретельніше роздивився, то на яскраве світло видно, що банкноти мають нерівномірну щільність матеріалу (це не отвір). Але яскраве світло просочується через мікронещільності матеріалу банкноти, немовби там мікроотвір. Розміри цих мість дуже малі, десь 0,1 -0,2 мм і їх кількість дорівнює одному (десь посередині банкноти, поряд з вшитою синьою 3D стрічкою).
А ще помітив, що деякі 100 дол. банкноти 2017 року у верхному лівому кутку не мають літер FW. Повторюсь, це на деяких банкнотах саме 2017 року. Я знаю, що літериFW це абріатура назви міста, де виготовляються якась частина банкнот. Виходить, якщо банкнота має походження не з Форту Уорф, то літер немає ніяких?
Хто знає відповідь по будь якому з цих двох питанЬ, тобто чи варто мені, як кажуть морочитися, звертати увагу на ці "дефекти" ?
блін баригам спекулянтам та і просто бізнесменам пофіг , при покупці \ продажі авто вони наприклад не переглядають кожну купюру на детекторі, а досвідчений користувач доларів руками відчуває справжність купюр ... Оце все з тими мікро..чогось там ..купіть щось справжнє і розрахуйтесь доларами з рук в руки
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Додано: Пон 30 січ, 2023 23:49
Yuri_61 написав:
І ще такі питання, тільки не смійтеся...
Вибачте а ви завжди одне й те саме по кругу питаєте? Я певен що місяць чи два тому ви писали те саме на форумі. І тепер знов "наша пісня гарна й нова"? І так допоки ви не отримаєте відповідь яка вас врешті решт задовольнить?
Ну так відповідь тут може буде одна - ви займаєтесь маячнею
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Додано: Вів 31 січ, 2023 09:40
Yuri_61 написав:
І ще такі питання, тільки не смійтеся...
Микроперфорация
Микроперфорацию используют для защиты от подделки банкнот, паспортов, удостоверений и ценных бумаг. Используется на многих европейских банкнотах. Для микроперорации применяется технология Microperf, разработанная швейцарской компанией Orell Fussli Security Printing. В подложке или в плёночном элементе банкноты лазерным лучом перфорируются отверстия размером от 85 до 135 микрон. При взгляде на свет отверстия обычно образуют узоры или надписи, например, номинал банкноты, что удобно для пользователей. Микроперфорация также достаточно прочна к сгибанию или разрыву. Микроперфорацию невозможно подделать ни одной полиграфической технологией, что делает этот элемент защиты достаточно надёжным.
Микроперфорация успешно использовалась на для защиты швейцарских франков (8 серия), а также в Литве для банкнот достоинством 10, 20 и 100 литов. С 2004 года микроперфорация применяется в банкнотах Банка России достоинством 100, 500, 1000 и 5000 рублей.
Основные достоинства микроперфорации в следующем:
Для проверки банкнот не требуется много времени и движений. Достаточно посмотреть банкноту на просвет, и за один раз проверить и микроперфорацию, и водяные знаки, и защитную нить.
Данный защитный элемент легко запоминается и, согласно опросам населения и кассиров, проверяется очень часто.
Можно совершенствовать микроперфорацию, не меняя дизайна банкнот, так как этот элемент может располагаться на любом месте банкноты.
Микроперфорация является одним из основных публичных признаков (распознаваемых людьми), в то же время она достаточно удобна для машинного чтения. Отверстия микроперфорации не имеют «кратеров», в отличие от сделанных иглами, и неощутимы на ощупь. Поэтому подделать их очень сложно.
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