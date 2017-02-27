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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10274102751027610277

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.9 5 133
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
3%
4
40,00-40,50
20%
26
40,50-41,00
29%
39
41,00-41,50
21%
28
41,50-42,00
9%
12
42,00-42,50
4%
5
42,50-43,00
2%
3
43,00-43,50
4%
5
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
5%
6
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 12:26

з'явився американець по 40.28, і виникає бажання щось зробити
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 15:55

началось...

Абрамович передасть Україні історичну суму 2,3 мільярда фунтів стерлінгів із продажу "Челсі" — The Telegraph
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 16:16

  edvardd написав:Абрамович передасть Україні історичну суму 2,3 мільярда фунтів стерлінгів із продажу "Челсі" — The Telegraph

Краще би передав ці кошти на те щоб прибрали пуйла і змінили владу на адекватну, для такої шляхетної справи цієї суми точно вистачить :roll:
Василь-Рівне
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