|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 31 січ, 2023 12:26
з'явився американець по 40.28, і виникає бажання щось зробити
-
Nazarkino
-
-
- Повідомлень: 1236
- З нами з: 17.11.11
- Подякував: 286 раз.
- Подякували: 257 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 31 січ, 2023 15:55
Абрамович передасть Україні історичну суму 2,3 мільярда фунтів стерлінгів із продажу "Челсі" — The Telegraph
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 8439
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 147 раз.
- Подякували: 2790 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 31 січ, 2023 16:16
edvardd написав:
Абрамович передасть Україні історичну суму 2,3 мільярда фунтів стерлінгів із продажу "Челсі" — The Telegraph
Краще би передав ці кошти на те щоб прибрали пуйла і змінили владу на адекватну, для такої шляхетної справи цієї суми точно вистачить
-
Василь-Рівне
-
-
- Повідомлень: 5728
- З нами з: 07.04.12
- Подякував: 6475 раз.
- Подякували: 2930 раз.
-
- Профіль
-
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|31898
|35543057
|
|
|1705
|12690543
|
Сер 25 січ, 2023 09:53
BIGor
|
|7975
|22883284
|
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
|