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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 31 січ, 2023 15:55
началось...
Абрамович передасть Україні історичну суму 2,3 мільярда фунтів стерлінгів із продажу "Челсі" — The Telegraph
Додано: Вів 31 січ, 2023 16:16
Додано: Вів 31 січ, 2023 17:24
Официальный курс + облигации
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................31.01.2023...........01.02.2023
дата розрахунку...............30.01.2023............31.01.2023
Євро..................................39,8762.................39,5947...-0.71%
Долар США.......................36,5686..................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0828 (вчера 1.0904)
Индекс доллара DXY в 15-00 102.46 (вчера 101.78)
Утром доллар прилично подрос, после чего стал откатываться. После 15 откат продолжается.
НБУ
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 31 січня 2023 року, до державного бюджету
залучено 10 607 012 528,61 грн.
Из них:
- до 27.09.2023 - 238 дн - 15% - 228 951 329,74 грн;
- до 14.02.2024 - 378 дн - 18.5% - 2 099 874,67 грн;
- до 30.10.2024 - 637 дн - 19.5% - 151 324,20 грн;
- до 21.05.2025 - 840 дн - 19.71% - 10 375 810 000,00 грн;
- до 15.06.2023 - 134 дн - размещение в евро не состоялось.
Среди предложенных выпусков был один из вновь отнесенных к статусу резервных. На него и пришелся основной спрос. Были удовлетворены все заявки, но не в полном объеме, т.к. предложение было ограничено. Спрос превышал предложение в 2.5 раза, произошло даже небольшое снижение доходности относительно номинала.
По остальным выпускам все было очень скромно. По евро было 6 заявок на небольшие суммы, но предложенная доходность минфин не устроила.
Если бы не ограничение, я бы назвал объем привлечения умеренным, но т.к. возможность привлечь больше была, я назову его плановым.
Додано: Вів 31 січ, 2023 18:41
Там чистий розвод лохів, тіпа зніміть з нього санкції, а він гроші від продажу Челсі передасть в фонд, яким буде опікуватись його людина, всі ці шулери обіцяють "допомогати" українцям з цих грошей.
А звучить гарно, но цинічно, як один фюрер співає про "адиннарід"
По курсу, було деяке зниження, Київ працював 40.30 на 40.35, але в другій половині дня відскочили на 5 копійок вверх.
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