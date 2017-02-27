Додано: Вів 31 січ, 2023 17:24

НБУ написав: Крім бенчмарк-ОВДП із міжнародним ідентифікаційним номером (ISIN) UA4000227045, банки матимуть змогу включати в покриття обов'язкових резервів бенчмарк-ОВДП із ISIN UA4000227094 та UA4000227102. Додані випуски цінних паперів вперше розміщувалися Міністерством фінансів на первинних аукціонах 24 січня 2023 року.

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з................31.01.2023...........01.02.2023дата розрахунку...............30.01.2023............31.01.2023Євро..................................39,8762....................-0.71%Долар США.......................36,5686..................36,5686...зафиксированКурс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару(вчера 1.0904)Индекс доллара DXY в 15-00(вчера 101.78)Утром доллар прилично подрос, после чего стал откатываться. После 15 откат продолжается.НБУ, которые банки могут засчитывать в обязательные резервы:За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 31 січня 2023 року, до державного бюджетузалученогрн.Из них:- до 27.09.2023 - 238 дн - 15% - 228 951 329,74 грн;- до 14.02.2024 - 378 дн - 18.5% - 2 099 874,67 грн;- до 30.10.2024 - 637 дн - 19.5% - 151 324,20 грн;- до 21.05.2025 - 840 дн - 19.71% -грн;- до 15.06.2023 - 134 дн - размещение в евро не состоялось.Среди предложенных выпусков был один из вновь отнесенных к статусу резервных. На него и пришелся основной спрос. Были удовлетворены все заявки, но не в полном объеме, т.к. предложение было ограничено. Спрос превышал предложение в 2.5 раза, произошло даже небольшое снижение доходности относительно номинала.По остальным выпускам все было очень скромно. По евро было 6 заявок на небольшие суммы, но предложенная доходность минфин не устроила.Если бы не ограничение, я бы назвал объем привлечения умеренным, но т.к. возможность привлечь больше была, я назову его плановым.