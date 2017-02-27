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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10274102751027610277

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.9 5 133
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
3%
4
40,00-40,50
20%
26
40,50-41,00
29%
39
41,00-41,50
21%
28
41,50-42,00
9%
12
42,00-42,50
4%
5
42,50-43,00
2%
3
43,00-43,50
4%
5
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
5%
6
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 12:26

з'явився американець по 40.28, і виникає бажання щось зробити
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 15:55

началось...

Абрамович передасть Україні історичну суму 2,3 мільярда фунтів стерлінгів із продажу "Челсі" — The Telegraph
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 16:16

  edvardd написав:Абрамович передасть Україні історичну суму 2,3 мільярда фунтів стерлінгів із продажу "Челсі" — The Telegraph

Краще би передав ці кошти на те щоб прибрали пуйла і змінили владу на адекватну, для такої шляхетної справи цієї суми точно вистачить :roll:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 17:24

Официальный курс + облигации

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................31.01.2023...........01.02.2023
дата розрахунку...............30.01.2023............31.01.2023
Євро..................................39,8762.................39,5947...-0.71%
Долар США.......................36,5686..................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0828 (вчера 1.0904)

Индекс доллара DXY в 15-00 102.46 (вчера 101.78)
Утром доллар прилично подрос, после чего стал откатываться. После 15 откат продолжается.

НБУ расширил перечень выпусков облигаций, которые банки могут засчитывать в обязательные резервы:
НБУ написав:Крім бенчмарк-ОВДП із міжнародним ідентифікаційним номером (ISIN) UA4000227045, банки матимуть змогу включати в покриття обов'язкових резервів бенчмарк-ОВДП із ISIN UA4000227094 та UA4000227102. Додані випуски цінних паперів вперше розміщувалися Міністерством фінансів на первинних аукціонах 24 січня 2023 року.


За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 31 січня 2023 року, до державного бюджету
залучено 10 607 012 528,61 грн.
Из них:
- до 27.09.2023 - 238 дн - 15% - 228 951 329,74 грн;
- до 14.02.2024 - 378 дн - 18.5% - 2 099 874,67 грн;
- до 30.10.2024 - 637 дн - 19.5% - 151 324,20 грн;
- до 21.05.2025 - 840 дн - 19.71% - 10 375 810 000,00 грн;
- до 15.06.2023 - 134 дн - размещение в евро не состоялось.
Среди предложенных выпусков был один из вновь отнесенных к статусу резервных. На него и пришелся основной спрос. Были удовлетворены все заявки, но не в полном объеме, т.к. предложение было ограничено. Спрос превышал предложение в 2.5 раза, произошло даже небольшое снижение доходности относительно номинала.
По остальным выпускам все было очень скромно. По евро было 6 заявок на небольшие суммы, но предложенная доходность минфин не устроила.
Если бы не ограничение, я бы назвал объем привлечения умеренным, но т.к. возможность привлечь больше была, я назову его плановым.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 18:41

  edvardd написав:Абрамович передасть Україні історичну суму 2,3 мільярда фунтів стерлінгів із продажу "Челсі" — The Telegraph

Там чистий розвод лохів, тіпа зніміть з нього санкції, а він гроші від продажу Челсі передасть в фонд, яким буде опікуватись його людина, всі ці шулери обіцяють "допомогати" українцям з цих грошей.

А звучить гарно, но цинічно, як один фюрер співає про "адиннарід" :evil:
По курсу, було деяке зниження, Київ працював 40.30 на 40.35, але в другій половині дня відскочили на 5 копійок вверх.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 19:09

  prodigy написав:
  Yuri_61 написав:І ще такі питання, тільки не смійтеся...


Микроперфорация :mrgreen:


згоден, що подібне до мікроперфорації. Так. Там немає проколу голкою, чи чим щесь.
Але там і немає візерунка чи малюнка. Тупо місце з меншою щільністю матеріалу банкноти, на невеличкій ділянці банкноти.
Але завжди такий "дефект" поряд з синьою 3D плівкою сусідить.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 19:13

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Ощадбанк 40.000 / 40.800
розщедрився, 5 копійок на продаж скинув
капець
хтось, як кажуть, спекулянт і барига
Харківські обмінки: теж пять копійок скинули в порівнянні з понеділком, але у них курс нижчий, на продаж, ніж в Ощаді, зараз продають па40,55
Yuri_61
 
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