Додано: Сер 01 лют, 2023 01:19

slonomag написав: И вот весь этот пласт в ближ пол года отвалится. И вот весь этот пласт в ближ пол года отвалится.

slonomag написав: Нет тут прям десятков процентов. Если вникнуть то можно без проблем встрять в какую-то программу типа Digital Nomad которая по всей Европе + налоговые скидки всякие, и выходит 15-20%. С учетом того что большинству подняли ЗП за выезд на те же 10-20% оно то на то и выходит. Нет тут прям десятков процентов. Если вникнуть то можно без проблем встрять в какую-то программу типа Digital Nomad которая по всей Европе + налоговые скидки всякие, и выходит 15-20%. С учетом того что большинству подняли ЗП за выезд на те же 10-20% оно то на то и выходит.

Так и интересно же. До войны на этом форуме на каждом слухе, что айтишников будут немножко больше щипать, раздавался вой: "все легко уедем и останется Украина без ИТ экспорта" и тут же каждый раз проводили подсчёты, что налогов с этого экспорта платится весьма незначительный процент от общих в стране, поэтому ничего страшного, если хоть все свалят. Ну теперь посмотрим на результат. Далеко не все, конечно, и даже не половина, но может и будет заметный результат. Ну или не будет, как показывали подсчёты.А 15-20 - это не десятки? И Nomad, как я помню, предполагает постоянное шастание. Тем, кому подняли и они ухитряются не тратить на жизнь больше, чем в Неньке, может то и на то.