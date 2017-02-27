Це найбільша сума за часи незалежності. Порівняно з мирним 2021-м експорт IT-послуг збільшився на $400 млн, або ж на 5,8%
До війни стабільно експорт ріс 25-30% Саме цікаве почнеться як кордон відкриють - загальні настрої що багато айтішників буде мігрувати хоча і доведеться платити більші податки а не ФОПівські 5%
Даже если не откроют, многие и так уже выехали, просто продолжают работать с украинским ФОП так как налоги маленькие. Но эту лавочку уже прикрывают. Захотел ипотеку, кредит, даже просто за свои деньги что-то дорогое купить и налогая уже спрашивает "тааак, ты у нас тут уже 183 дня гостишь, какие такие налоги в Украине?" Так что подозреваю что многие будут закрывать свой ФОП и начинать платить налоги по новому месту жительства, иначе никак.
khmelovski написав:Саме цікаве почнеться як кордон відкриють - загальні настрої що багато айтішників буде мігрувати хоча і доведеться платити більші податки а не ФОПівські 5%
Или наоборот: будут мигрировать, хоть и придётся платить украинские ФЛПовские 5% вместо польских-немецких-португальских десятков процентов. Во всяком случае мои знакомые, которые сбежали в первый день войны, пока границу ещё не закрыли, пару дней назад из Польши писали:
Тобто битовуха більш меншь … але це не головне. Чужинці на чужі землі. Без перебільшень. Звичаї, поведінка, багато чого. Просто інше відношення до сервісу та роботи. Дуже хочеться в Україну. Тут є де подорожувати.
antey1969 написав:Уже начинают, знаю два таких случая. Оба ЧП.
Ну я уже перешел на испанский автономо. Уже и налоги заплатил за 4й квартал 2022. Сижу в паре ИТ групп (народ с ДОУ, который переехал в Испанию), все уже переходят. Думаю в других странах так же. П.С. Только в Испании 3к активных участников в ИТ группе, хотя сюда относительно мало переехало, в Польше/Германии наверное можно умножить на 10. И вот весь этот пласт в ближ пол года отвалится.
moveton написав:будут мигрировать, хоть и придётся платить украинские ФЛПовские 5% вместо польских-немецких-португальских десятков процентов.
Нет тут прям десятков процентов. Если вникнуть то можно без проблем встрять в какую-то программу типа Digital Nomad которая по всей Европе + налоговые скидки всякие, и выходит 15-20%. С учетом того что большинству подняли ЗП за выезд на те же 10-20% оно то на то и выходит.
slonomag написав:И вот весь этот пласт в ближ пол года отвалится.
Так и интересно же. До войны на этом форуме на каждом слухе, что айтишников будут немножко больше щипать, раздавался вой: "все легко уедем и останется Украина без ИТ экспорта" и тут же каждый раз проводили подсчёты, что налогов с этого экспорта платится весьма незначительный процент от общих в стране, поэтому ничего страшного, если хоть все свалят. Ну теперь посмотрим на результат. Далеко не все, конечно, и даже не половина, но может и будет заметный результат. Ну или не будет, как показывали подсчёты.
slonomag написав:Нет тут прям десятков процентов. Если вникнуть то можно без проблем встрять в какую-то программу типа Digital Nomad которая по всей Европе + налоговые скидки всякие, и выходит 15-20%. С учетом того что большинству подняли ЗП за выезд на те же 10-20% оно то на то и выходит.
А 15-20 - это не десятки? И Nomad, как я помню, предполагает постоянное шастание. Тем, кому подняли и они ухитряются не тратить на жизнь больше, чем в Неньке, может то и на то.
moveton написав:А 15-20 - это не десятки? И Nomad, как я помню, предполагает постоянное шастание. Тем, кому подняли и они ухитряются не тратить на жизнь больше, чем в Неньке, может то и на то.
Ну ладно, десятки, но не какие-то страшные суммы типа 30-40% от зп. Шастать не надо никуда, оформился и сиди 5 лет. За траты я не говорю, тут уж кто как. Я имел ввиду что если до отъезда имел 5к минус 5% = 4750уе (грубо), то теперь 6к минус 20% = 4800уе. При отъезде ИТ теряются не их налоги, то фигня, те 5%, а платежеспособный класс, который эти 5к уе тратил в Украине. Жены перестали тратить по 5000грн в месяц на всякие салоны, меньше покупателей дорогих товаров, которые люди с гривневой зп особо не покупают, меньше детей в частных садиках по 15000грн/месяц и тд. Ну тоесть понятно что в масштабах страны это какие-то 1-2%, но лучше ведь когда они есть, чем когда их нет.
slonomag написав:При отъезде ИТ теряются не их налоги, то фигня, те 5%, а платежеспособный класс, который эти 5к уе тратил в Украине.
Я понимаю. Это всё тоже говорилось. Вот теперь наконец-то представится случай проверить на практике. Ведь без эксперимента теория мертва
Кстати, не знаю, как там в частных садиках, но в частной школе у моей малой сейчас классы в два раза больше, чем до войны. Количество классов в ней меньше не стало. Плату за обучение тоже не снижали. Это дети, которые тут физически ходят в школу, а не онлайново из за границы.