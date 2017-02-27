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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10275102761027710278

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.8 5 135
Менше 38,00
1%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
3%
4
40,00-40,50
21%
28
40,50-41,00
29%
39
41,00-41,50
21%
28
41,50-42,00
9%
12
42,00-42,50
4%
5
42,50-43,00
2%
3
43,00-43,50
4%
5
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
1%
2
Більше 45,00
4%
6
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 00:23

:shock:
  slonomag написав:
  khmelovski написав:
  edvardd написав:Українська IT-індустрія «закрила» минулий рік із рекордним показником експорту – $7,34 млрд. — Forbes (https://forbes.ua/innovations/ukrainski ... 2023-11420)

Це найбільша сума за часи незалежності. Порівняно з мирним 2021-м експорт IT-послуг збільшився на $400 млн, або ж на 5,8%


До війни стабільно експорт ріс 25-30%
Саме цікаве почнеться як кордон відкриють - загальні настрої що багато айтішників буде мігрувати хоча і доведеться платити більші податки а не ФОПівські 5%

Даже если не откроют, многие и так уже выехали, просто продолжают работать с украинским ФОП так как налоги маленькие. Но эту лавочку уже прикрывают. Захотел ипотеку, кредит, даже просто за свои деньги что-то дорогое купить и налогая уже спрашивает "тааак, ты у нас тут уже 183 дня гостишь, какие такие налоги в Украине?" Так что подозреваю что многие будут закрывать свой ФОП и начинать платить налоги по новому месту жительства, иначе никак.

Уже начинают, знаю два таких случая.
Оба ЧП.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 00:37

  khmelovski написав:Саме цікаве почнеться як кордон відкриють - загальні настрої що багато айтішників буде мігрувати хоча і доведеться платити більші податки а не ФОПівські 5%

Или наоборот: будут мигрировать, хоть и придётся платить украинские ФЛПовские 5% вместо польских-немецких-португальских десятков процентов. Во всяком случае мои знакомые, которые сбежали в первый день войны, пока границу ещё не закрыли, пару дней назад из Польши писали:
Тобто битовуха більш меншь … але це не головне. Чужинці на чужі землі. Без перебільшень.
Звичаї, поведінка, багато чого. Просто інше відношення до сервісу та роботи.
Дуже хочеться в Україну.
Тут є де подорожувати.

Согласен, будет интересно.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 01:02

  Amat написав:
  Искатель написав:
  edvardd написав:Amat
Если сильно жмёт вступите в клуб 100, движуха по курсу НБУ, возможна 16 марта, до этого можно сидеть спокойно, дно по евро где то в конце февраля...

Присоединяюсь к Эдуарду. Сейчас не то время, чтобы сидеть в гривне.
Тем более, "Клуб 100К" гостеприимно открывает двери.
Единственное... в евро поздновато входить, а в доллар - самый раз.


Всім привіт!

Щиро дякую за поради панів Искатель та edvardd.

Клуб по 100, щось мене трохи лякая з урахуванням, що всі говорять, що наступні 3 місяці на фронті мають бути вирішальними. ХЗ як це вплине на банківську систему.

А от зайти в баксік по 40,5 (або нижче) після продажу евриків по 42,5 виглядає непогано.

мабуь так і зроблю.
Может по 43.5?
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 01:02

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  antey1969 написав:Уже начинают, знаю два таких случая.
Оба ЧП.

Ну я уже перешел на испанский автономо. Уже и налоги заплатил за 4й квартал 2022. Сижу в паре ИТ групп (народ с ДОУ, который переехал в Испанию), все уже переходят. Думаю в других странах так же.
П.С. Только в Испании 3к активных участников в ИТ группе, хотя сюда относительно мало переехало, в Польше/Германии наверное можно умножить на 10. И вот весь этот пласт в ближ пол года отвалится.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 01:07

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  moveton написав:будут мигрировать, хоть и придётся платить украинские ФЛПовские 5% вместо польских-немецких-португальских десятков процентов.

Нет тут прям десятков процентов. Если вникнуть то можно без проблем встрять в какую-то программу типа Digital Nomad которая по всей Европе + налоговые скидки всякие, и выходит 15-20%. С учетом того что большинству подняли ЗП за выезд на те же 10-20% оно то на то и выходит.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 01:07

  edvardd написав:
  Investor_K написав:
  edvardd написав:40,45/40,65
42,35/42,85

Все. Поїздку скасовую.

40,50/40,65
42,35/42,70
продолжаю выходить из евро в гривну, вчера-сегодня по 42,40


  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
40,45/40,50
43,55/43,65

40,37/40,45
43,60/43,65
Кто понял жизнь тот не спешит 8)
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 01:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

А вообще что ожидается по евро в ближайшее время?
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 01:19

  slonomag написав:И вот весь этот пласт в ближ пол года отвалится.

Так и интересно же. До войны на этом форуме на каждом слухе, что айтишников будут немножко больше щипать, раздавался вой: "все легко уедем и останется Украина без ИТ экспорта" и тут же каждый раз проводили подсчёты, что налогов с этого экспорта платится весьма незначительный процент от общих в стране, поэтому ничего страшного, если хоть все свалят. Ну теперь посмотрим на результат. Далеко не все, конечно, и даже не половина, но может и будет заметный результат. Ну или не будет, как показывали подсчёты.

  slonomag написав:Нет тут прям десятков процентов. Если вникнуть то можно без проблем встрять в какую-то программу типа Digital Nomad которая по всей Европе + налоговые скидки всякие, и выходит 15-20%. С учетом того что большинству подняли ЗП за выезд на те же 10-20% оно то на то и выходит.

А 15-20 - это не десятки? И Nomad, как я помню, предполагает постоянное шастание. Тем, кому подняли и они ухитряются не тратить на жизнь больше, чем в Неньке, может то и на то.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 01:34

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  moveton написав:А 15-20 - это не десятки? И Nomad, как я помню, предполагает постоянное шастание. Тем, кому подняли и они ухитряются не тратить на жизнь больше, чем в Неньке, может то и на то.

Ну ладно, десятки, но не какие-то страшные суммы типа 30-40% от зп. Шастать не надо никуда, оформился и сиди 5 лет. За траты я не говорю, тут уж кто как. Я имел ввиду что если до отъезда имел 5к минус 5% = 4750уе (грубо), то теперь 6к минус 20% = 4800уе.
При отъезде ИТ теряются не их налоги, то фигня, те 5%, а платежеспособный класс, который эти 5к уе тратил в Украине. Жены перестали тратить по 5000грн в месяц на всякие салоны, меньше покупателей дорогих товаров, которые люди с гривневой зп особо не покупают, меньше детей в частных садиках по 15000грн/месяц и тд. Ну тоесть понятно что в масштабах страны это какие-то 1-2%, но лучше ведь когда они есть, чем когда их нет.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 01:41

  slonomag написав:При отъезде ИТ теряются не их налоги, то фигня, те 5%, а платежеспособный класс, который эти 5к уе тратил в Украине.

Я понимаю. Это всё тоже говорилось. Вот теперь наконец-то представится случай проверить на практике. Ведь без эксперимента теория мертва :)

Кстати, не знаю, как там в частных садиках, но в частной школе у моей малой сейчас классы в два раза больше, чем до войны. Количество классов в ней меньше не стало. Плату за обучение тоже не снижали. Это дети, которые тут физически ходят в школу, а не онлайново из за границы.
moveton
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