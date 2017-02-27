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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10276102771027810279

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.8 5 135
Менше 38,00
1%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
3%
4
40,00-40,50
21%
28
40,50-41,00
29%
39
41,00-41,50
21%
28
41,50-42,00
9%
12
42,00-42,50
4%
5
42,50-43,00
2%
3
43,00-43,50
4%
5
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
1%
2
Більше 45,00
4%
6
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 05:12

Re: Валютний ринок в контексті ДС

З ІТ велика проблема назріла: нових проектів дуже мало, міжнародні продуктові фірми вже скорочують, а галери скоро скоротять не менше 20% працівників. Та й специ, які фізично тут, готують на липень реєстрації в Грузії чи Прибалтиці

І з точки зору курсу: втрата одної з основних експортних галузей - дефіцит торгового балансу, тиск на курс вгору
Дюрі-бачі
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