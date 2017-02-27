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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 01 лют, 2023 05:12
З ІТ велика проблема назріла: нових проектів дуже мало, міжнародні продуктові фірми вже скорочують, а галери скоро скоротять не менше 20% працівників. Та й специ, які фізично тут, готують на липень реєстрації в Грузії чи Прибалтиці
І з точки зору курсу: втрата одної з основних експортних галузей - дефіцит торгового балансу, тиск на курс вгору
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