Додано: Сер 01 лют, 2023 09:45

slonomag написав: При отъезде ИТ теряются не их налоги, то фигня, те 5%, а платежеспособный класс, который эти 5к уе тратил в Украине. Жены перестали тратить по 5000грн в месяц на всякие салоны, меньше покупателей дорогих товаров, которые люди с гривневой зп особо не покупают, меньше детей в частных садиках по 15000грн/месяц и тд. Ну тоесть понятно что в масштабах страны это какие-то 1-2%, но лучше ведь когда они есть, чем когда их нет. При отъезде ИТ теряются не их налоги, то фигня, те 5%, а платежеспособный класс, который эти 5к уе тратил в Украине. Жены перестали тратить по 5000грн в месяц на всякие салоны, меньше покупателей дорогих товаров, которые люди с гривневой зп особо не покупают, меньше детей в частных садиках по 15000грн/месяц и тд. Ну тоесть понятно что в масштабах страны это какие-то 1-2%, но лучше ведь когда они есть, чем когда их нет.

Ви абсолютно праві. Через можливий від'їзд ІТ спеціалістівта зменшиться споживчий попит на товари та послуги збоку сімей Ітшників. Але цей процес рано чи пізно відбувся би сам. Просто війна стала каталізатором.Проілюструю на прикладі частини Закарпаття яка межує із Угорщиною.Там 60-80% населення мають угорські паспорти та розмовляють угорською (молодь мене інколи не розуміє коли щось замовляю). Літають на відпочинок та по світу по угорських паспортах. Працюють в Угорщині (хто постійно, а хто підробляє). Але живуть, та витрачають зароблене в Україні. Чому? Бо тут дешевше жити і за порівняно невеликі гроші завжди можна порішати і швидко отримати необхідні послуги.Резюме: Не має значення в якій сфері працює людина, але якщо вона заробляє більше 5-7 тис $/міс, то вона буде ЗАВЖДИ шукати балансу між власними витратами та тими вигодами які вона отримує від регіону/країни де проживає. Робоча міграція "туди де краще" була, є і буде завжди. Не переоцінюйте це значення в теперішніх умовах. Нам цікаві не ні хто завтра втече із України, а ті хто збирається будувати життя саме тут.