Запорожье
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 01 лют, 2023 09:42
Не драматизуйте, б-ласка, ця галузь в Україні буде розвиватися всупереч усім негараздам
За результатами 2022 року ІТ-індустрія забезпечила валютні надходження до української економіки у $7,34 млрд, про що свідчать дані Національного банку України. Обсяг експорту збільшився на $400 млн у порівнянні з довоєнним 2021 роком, а за 2020 р було $5,03 млрд.
Станом на 1 січня 2023 року сума податків та зборів до зведеного бюджету України, сплачених ІТ-бізнесом, складає 32,2 млрд грн., Це на 4,4 млрд грн. та на 16% більше за показник минулого року. При цьому збільшилась кількість фізичних осіб підприємців платників податків за ІТ-КВЕД.
Додано: Сер 01 лют, 2023 09:44
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Сер 01 лют, 2023 09:45
Ви абсолютно праві. Через можливий від'їзд ІТ спеціалістів Україна втратить валютні надходження та зменшиться споживчий попит на товари та послуги збоку сімей Ітшників. Але цей процес рано чи пізно відбувся би сам. Просто війна стала каталізатором.
Проілюструю на прикладі частини Закарпаття яка межує із Угорщиною.
Там 60-80% населення мають угорські паспорти та розмовляють угорською (молодь мене інколи не розуміє коли щось замовляю). Літають на відпочинок та по світу по угорських паспортах. Працюють в Угорщині (хто постійно, а хто підробляє). Але живуть, та витрачають зароблене в Україні. Чому? Бо тут дешевше жити і за порівняно невеликі гроші завжди можна порішати і швидко отримати необхідні послуги.
Резюме: Не має значення в якій сфері працює людина, але якщо вона заробляє більше 5-7 тис $/міс, то вона буде ЗАВЖДИ шукати балансу між власними витратами та тими вигодами які вона отримує від регіону/країни де проживає. Робоча міграція "туди де краще" була, є і буде завжди. Не переоцінюйте це значення в теперішніх умовах. Нам цікаві не ні хто завтра втече із України, а ті хто збирається будувати життя саме тут.
Додано: Сер 01 лют, 2023 11:31
IT оримує дохід у валюті. З минулого року курс гривні офіційно "просів" на 25%.
Ріст податків на 16% в гривні вказує на зниження валютного доходу на 9%.
Але для розуміння цього потрібно мати мізки... А це не всім дано...
Додано: Сер 01 лют, 2023 12:11
На 25% не зразу просів. Якщо по місяцям, то можливо і ріст у валюті. А ще фопівці-іт і не тільки отримали неофіційний податок у зв'язку з офіційним курсом нижчим за реальний. І не тільки на минулорічні доходи, а і на попередні, якщо їх завчасно не вивели.
Ну і щоб не фантазувати - ріст у валюті понад 5%:
Додано: Сер 01 лют, 2023 12:52
Рука-обличчя...
Фраза "При цьому збільшилась кількість фізичних осіб підприємців платників податків за ІТ-КВЕД" про щось говорить?
А якщо додати обсяги надходжень в Україну, то може ясніше стане?
Валютні надходження від ІТ: за 2022 склали 7,34 млрд. до-ла-рів;
____________________________за 2021 _______6,94 млрд. до-ла-рів;
____________________________за 2020 _______5,03 млрд. до-ла-рів.
Чи "для розуміння цього потрібно мати мізки... А це не всім дано..."(с)?
Додано: Сер 01 лют, 2023 12:57
інфляцію перекрили? більшість компаній надавали додаткову допомогу працівникам у 2022 для переїзду та облаштування, так що ці 5% абсолютно не показник росту.
на мою думку 2022 більше йшов для IT по інерції, так як більшість проектів неможливо швидко перенести. 2023 буде більш показовим в цьому плані.
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