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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10276102771027810279

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.8 5 135
Менше 38,00
1%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
3%
4
40,00-40,50
21%
28
40,50-41,00
29%
39
41,00-41,50
21%
28
41,50-42,00
9%
12
42,00-42,50
4%
5
42,50-43,00
2%
3
43,00-43,50
4%
5
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
1%
2
Більше 45,00
4%
6
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 09:42

  Дюрі-бачі написав:З ІТ велика проблема назріла: нових проектів дуже мало, міжнародні продуктові фірми вже скорочують, а галери скоро скоротять не менше 20% працівників. Та й специ, які фізично тут, готують на липень реєстрації в Грузії чи Прибалтиці

І з точки зору курсу: втрата одної з основних експортних галузей - дефіцит торгового балансу, тиск на курс вгору


Не драматизуйте, б-ласка, ця галузь в Україні буде розвиватися всупереч усім негараздам :wink:
За результатами 2022 року ІТ-індустрія забезпечила валютні надходження до української економіки у $7,34 млрд, про що свідчать дані Національного банку України. Обсяг експорту збільшився на $400 млн у порівнянні з довоєнним 2021 роком, а за 2020 р було $5,03 млрд.
Станом на 1 січня 2023 року сума податків та зборів до зведеного бюджету України, сплачених ІТ-бізнесом, складає 32,2 млрд грн., Це на 4,4 млрд грн. та на 16% більше за показник минулого року. При цьому збільшилась кількість фізичних осіб підприємців платників податків за ІТ-КВЕД.
https://itukraine.org.ua/updated-data-i ... raine.html
fler
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 09:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  edvardd написав:Абрамович передасть Україні історичну суму 2,3 мільярда фунтів стерлінгів із продажу "Челсі" — The Telegraph


Це не Абрамович "передасть", а уряд Великобританії.
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 09:45

  slonomag написав:При отъезде ИТ теряются не их налоги, то фигня, те 5%, а платежеспособный класс, который эти 5к уе тратил в Украине. Жены перестали тратить по 5000грн в месяц на всякие салоны, меньше покупателей дорогих товаров, которые люди с гривневой зп особо не покупают, меньше детей в частных садиках по 15000грн/месяц и тд. Ну тоесть понятно что в масштабах страны это какие-то 1-2%, но лучше ведь когда они есть, чем когда их нет.

Ви абсолютно праві. Через можливий від'їзд ІТ спеціалістів Україна втратить валютні надходження та зменшиться споживчий попит на товари та послуги збоку сімей Ітшників. Але цей процес рано чи пізно відбувся би сам. Просто війна стала каталізатором.
Проілюструю на прикладі частини Закарпаття яка межує із Угорщиною.
Там 60-80% населення мають угорські паспорти та розмовляють угорською (молодь мене інколи не розуміє коли щось замовляю). Літають на відпочинок та по світу по угорських паспортах. Працюють в Угорщині (хто постійно, а хто підробляє). Але живуть, та витрачають зароблене в Україні. Чому? Бо тут дешевше жити і за порівняно невеликі гроші завжди можна порішати і швидко отримати необхідні послуги.
Резюме: Не має значення в якій сфері працює людина, але якщо вона заробляє більше 5-7 тис $/міс, то вона буде ЗАВЖДИ шукати балансу між власними витратами та тими вигодами які вона отримує від регіону/країни де проживає. Робоча міграція "туди де краще" була, є і буде завжди. Не переоцінюйте це значення в теперішніх умовах. Нам цікаві не ні хто завтра втече із України, а ті хто збирається будувати життя саме тут.
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 11:31

  fler написав:Станом на 1 січня 2023 року сума податків та зборів до зведеного бюджету України, сплачених ІТ-бізнесом, складає 32,2 млрд грн., Це на 4,4 млрд грн. та на 16% більше за показник минулого року.

IT оримує дохід у валюті. З минулого року курс гривні офіційно "просів" на 25%.
Ріст податків на 16% в гривні вказує на зниження валютного доходу на 9%.
Але для розуміння цього потрібно мати мізки... А це не всім дано...
bamper
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 12:11

  bamper написав:
  fler написав:Станом на 1 січня 2023 року сума податків та зборів до зведеного бюджету України, сплачених ІТ-бізнесом, складає 32,2 млрд грн., Це на 4,4 млрд грн. та на 16% більше за показник минулого року.

IT оримує дохід у валюті. З минулого року курс гривні офіційно "просів" на 25%.
Ріст податків на 16% в гривні вказує на зниження валютного доходу на 9%.
Але для розуміння цього потрібно мати мізки... А це не всім дано...

На 25% не зразу просів. Якщо по місяцям, то можливо і ріст у валюті. А ще фопівці-іт і не тільки отримали неофіційний податок у зв'язку з офіційним курсом нижчим за реальний. І не тільки на минулорічні доходи, а і на попередні, якщо їх завчасно не вивели.
Ну і щоб не фантазувати - ріст у валюті понад 5%:
За підсумками 2022 року українська ІТ-індустрія забезпечила валютні надходження до української економіки на суму $7,34 млрд.
Порівняно з довоєнним 2021 роком, обсяг експорту збільшився на $400 млн. https://biz.nv.ua/ukr/tech/it-eksport-u ... 01255.html
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 12:52

  bamper написав:
  fler написав:Станом на 1 січня 2023 року сума податків та зборів до зведеного бюджету України, сплачених ІТ-бізнесом, складає 32,2 млрд грн., Це на 4,4 млрд грн. та на 16% більше за показник минулого року.

IT оримує дохід у валюті. З минулого року курс гривні офіційно "просів" на 25%.
Ріст податків на 16% в гривні вказує на зниження валютного доходу на 9%.
Але для розуміння цього потрібно мати мізки... А це не всім дано...

Рука-обличчя...
Фраза "При цьому збільшилась кількість фізичних осіб підприємців платників податків за ІТ-КВЕД" про щось говорить?
А якщо додати обсяги надходжень в Україну, то може ясніше стане?
Валютні надходження від ІТ: за 2022 склали 7,34 млрд. до-ла-рів;
____________________________за 2021 _______6,94 млрд. до-ла-рів;
____________________________за 2020 _______5,03 млрд. до-ла-рів.
Чи "для розуміння цього потрібно мати мізки... А це не всім дано..."(с)?
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 12:57

  Ой+ написав:Ну і щоб не фантазувати - ріст у валюті понад 5%:

  fler написав:А якщо додати обсяги надходжень в Україну, то може ясніше стане?


інфляцію перекрили? :lol: більшість компаній надавали додаткову допомогу працівникам у 2022 для переїзду та облаштування, так що ці 5% абсолютно не показник росту.
на мою думку 2022 більше йшов для IT по інерції, так як більшість проектів неможливо швидко перенести. 2023 буде більш показовим в цьому плані.
bamper
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 13:16

  edvardd написав:Запорожье
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 14:17

  bamper написав:інфляцію перекрили? :lol: більшість компаній надавали додаткову допомогу працівникам у 2022 для переїзду та облаштування, так що ці 5% абсолютно не показник росту.
на мою думку 2022 більше йшов для IT по інерції, так як більшість проектів неможливо швидко перенести. 2023 буде більш показовим в цьому плані.

bamper, ІТ-компанії у 2022 ще й донатили гроші на ВСУ, купували автівки, екіпірування тощо, виконували БЕЗКОШТОВНО різні види робіт для армії. Вам щось відомо про це? А про кібервійська України? Отож.
Ще одне. Офіційний документ "План віднновлення України" бачили? Скільки там ІТ-шної роботи? Скрізь. Тому 2023 буде точно показовим 8)
fler
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