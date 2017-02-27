|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
|
|
|
Додано: Сер 01 лют, 2023 14:59
fler написав: bamper написав:
інфляцію перекрили?
більшість компаній надавали додаткову допомогу працівникам у 2022 для переїзду та облаштування, так що ці 5% абсолютно не показник росту.
на мою думку 2022 більше йшов для IT по інерції, так як більшість проектів неможливо швидко перенести. 2023 буде більш показовим в цьому плані.
bamper, ІТ-компанії у 2022 ще й донатили гроші на ВСУ, купували автівки, екіпірування тощо, виконували БЕЗКОШТОВНО різні види робіт для армії. Вам щось відомо про це? А про кібервійська України? Отож.
Ще одне. Офіційний документ "План віднновлення України" бачили? Скільки там ІТ-шної роботи? Скрізь. Тому 2023 буде точно показовим
1. Не розумію яке відношення мають донати до теми по якій йшла дискусія. Просто щоб додати якусь інформацію коли закінчились аргументи?
2. Частина українських замовників в загальній сумі надходжень від галузі десь на рівні статистичної похибки. Також вони не впливають на рівень валютних надходжень.
-
bamper
-
-
- Повідомлень: 4564
- З нами з: 22.05.08
- Подякував: 187 раз.
- Подякували: 1700 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 01 лют, 2023 15:18
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................01.02.2023..........02.02.2023
дата розрахунку...............31.01.2023...........01.02.2023
Євро..................................39,5947................39,8323...+0.6%
Долар США.......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0892 (вчера 1.0828)
Индекс доллара DXY в 15-00 101.89 (вчера 102.46)
Вчерашний рост отыграли.
В понедельник МБ отличился максимальными с начала года оборотами. Среди клиентских заявок наблюдалось умеренное превышение спроса над предложением, однако объем предложения также был максимальным с начала года, такие объемы были характерны для декабря.
Вчера на МБ наблюдался всплеск объема интервенций. Его характер пока не понятен, завтра будет статистика по оборотам.
С начала недели активизировался переток налички в банки.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 6796
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 5693 раз.
- Подякували: 18172 раз.
-
- Профіль
-
76
39
33
2
Додано: Сер 01 лют, 2023 15:35
Nazarkino написав:
з'явився американець по 40.28, і виникає бажання щось зробити
Теперь и в Киеве есть такие цифры.
Желание занять и выпить
-
Игорь
-
-
- Повідомлень: 855
- З нами з: 23.01.16
- Подякував: 5279 раз.
- Подякували: 970 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 01 лют, 2023 16:08
edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
40,35/40,40
43,50/43,70
40,30/40,35
43,40/43,60
40,20/40,30
43,40/43,60
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 8445
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 147 раз.
- Подякували: 2792 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|31902
|35544261
|
|
|1705
|12691068
|
Сер 25 січ, 2023 09:53
BIGor
|
|7975
|22883434
|
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
|