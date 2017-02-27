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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10277102781027910280

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.8 5 136
Менше 38,00
1%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
3%
4
40,00-40,50
21%
29
40,50-41,00
29%
39
41,00-41,50
21%
28
41,50-42,00
9%
12
42,00-42,50
4%
5
42,50-43,00
2%
3
43,00-43,50
4%
5
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
1%
2
Більше 45,00
4%
6
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 14:59

  fler написав:
  bamper написав:інфляцію перекрили? :lol: більшість компаній надавали додаткову допомогу працівникам у 2022 для переїзду та облаштування, так що ці 5% абсолютно не показник росту.
на мою думку 2022 більше йшов для IT по інерції, так як більшість проектів неможливо швидко перенести. 2023 буде більш показовим в цьому плані.

bamper, ІТ-компанії у 2022 ще й донатили гроші на ВСУ, купували автівки, екіпірування тощо, виконували БЕЗКОШТОВНО різні види робіт для армії. Вам щось відомо про це? А про кібервійська України? Отож.
Ще одне. Офіційний документ "План віднновлення України" бачили? Скільки там ІТ-шної роботи? Скрізь. Тому 2023 буде точно показовим 8)

1. Не розумію яке відношення мають донати до теми по якій йшла дискусія. Просто щоб додати якусь інформацію коли закінчились аргументи?
2. Частина українських замовників в загальній сумі надходжень від галузі десь на рівні статистичної похибки. Також вони не впливають на рівень валютних надходжень.
bamper
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 15:18

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................01.02.2023..........02.02.2023
дата розрахунку...............31.01.2023...........01.02.2023
Євро..................................39,5947................39,8323...+0.6%
Долар США.......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0892 (вчера 1.0828)

Индекс доллара DXY в 15-00 101.89 (вчера 102.46)
Вчерашний рост отыграли.

В понедельник МБ отличился максимальными с начала года оборотами. Среди клиентских заявок наблюдалось умеренное превышение спроса над предложением, однако объем предложения также был максимальным с начала года, такие объемы были характерны для декабря.
Вчера на МБ наблюдался всплеск объема интервенций. Его характер пока не понятен, завтра будет статистика по оборотам.

С начала недели активизировался переток налички в банки.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 15:35

  Nazarkino написав:з'явився американець по 40.28, і виникає бажання щось зробити

Теперь и в Киеве есть такие цифры.
Желание занять и выпить
Игорь
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 16:08

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
40,35/40,40
43,50/43,70

40,30/40,35
43,40/43,60

40,20/40,30
43,40/43,60
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 16:32

Понесли доллар сдавать на крнвертдепо?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 16:39

Re: Валютний ринок в контексті ДС

https://forbes.ua/innovations/ukrainskiy-it-eksport-dosyag-u-2022-rotsi-rekordnikh-73-mlrd-chomu-tse-naspravdi-ne-duzhe-dobra-novina-31012023-11420
Порівняно з мирним 2021-м експорт IT-послуг збільшився на $400 млн, або ж на 5,8%. «Цей ріст мінімальний, – каже СЕО Львівського ІТ Кластера Степан Веселовський. – Для порівняння, у 2021 році обсяг IT-експорту виріс на 36% порівняно з 2020-м».

Експортні надходження айтівців прямо корелюють із кількістю контрактів у сервісних IT-компаній. Укладати нові українським компаніям зараз проблемно. До кінця війни суттєвих просувань із новими замовниками не буде, казав Forbes у грудні фінансовий директор Ciklum Андрій Оксенюк, коли індустрія почала аналізувати перші підсумки блекаутів. Відтоді ситуація не покращилася, підтверджують Васюк і Веселовський.

Рекрутери налаштовані більш песимістично. «Навіть ті, хто наймав раніше в Україні, зараз надають перевагу пошуку в інших локаціях», – каже CEO IT-рекрутингової агенції INDIGO Tech Recruiters Катерина Осадчук. Аутсорсери зазвичай підписують контракти з замовниками на рік, і звільнення, на її думку, почнуться, коли спливуть укладені у довоєнних січні-лютому домовленості.
bamper
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 17:32

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  fler написав:ця галузь в Україні буде розвиватися всупереч усім негараздам

Я вже бачу що відбувається в галузі, вже перші проблеми є (відсутність нових проєктів, звільнення), але поки вони зачіпають переважно джунів і стартаперів. А от справжні проблеми до сенйорів докотяться десь весною, а зверху наша податкова заб'є цвяхи в кришку домовини в липні.
Дюрі-бачі
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