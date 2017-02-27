bamper написав:інфляцію перекрили? більшість компаній надавали додаткову допомогу працівникам у 2022 для переїзду та облаштування, так що ці 5% абсолютно не показник росту. на мою думку 2022 більше йшов для IT по інерції, так як більшість проектів неможливо швидко перенести. 2023 буде більш показовим в цьому плані.
bamper, ІТ-компанії у 2022 ще й донатили гроші на ВСУ, купували автівки, екіпірування тощо, виконували БЕЗКОШТОВНО різні види робіт для армії. Вам щось відомо про це? А про кібервійська України? Отож. Ще одне. Офіційний документ "План віднновлення України" бачили? Скільки там ІТ-шної роботи? Скрізь. Тому 2023 буде точно показовим
1. Не розумію яке відношення мають донати до теми по якій йшла дискусія. Просто щоб додати якусь інформацію коли закінчились аргументи? 2. Частина українських замовників в загальній сумі надходжень від галузі десь на рівні статистичної похибки. Також вони не впливають на рівень валютних надходжень.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з................01.02.2023..........02.02.2023 дата розрахунку...............31.01.2023...........01.02.2023 Євро..................................39,5947................39,8323...+0.6% Долар США.......................36,5686................36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0892 (вчера 1.0828)
Индекс доллара DXY в 15-00 101.89 (вчера 102.46) Вчерашний рост отыграли.
В понедельник МБ отличился максимальными с начала года оборотами. Среди клиентских заявок наблюдалось умеренное превышение спроса над предложением, однако объем предложения также был максимальным с начала года, такие объемы были характерны для декабря. Вчера на МБ наблюдался всплеск объема интервенций. Его характер пока не понятен, завтра будет статистика по оборотам.
С начала недели активизировался переток налички в банки.
Порівняно з мирним 2021-м експорт IT-послуг збільшився на $400 млн, або ж на 5,8%. «Цей ріст мінімальний, – каже СЕО Львівського ІТ Кластера Степан Веселовський. – Для порівняння, у 2021 році обсяг IT-експорту виріс на 36% порівняно з 2020-м».
Експортні надходження айтівців прямо корелюють із кількістю контрактів у сервісних IT-компаній. Укладати нові українським компаніям зараз проблемно. До кінця війни суттєвих просувань із новими замовниками не буде, казав Forbes у грудні фінансовий директор Ciklum Андрій Оксенюк, коли індустрія почала аналізувати перші підсумки блекаутів. Відтоді ситуація не покращилася, підтверджують Васюк і Веселовський.
Рекрутери налаштовані більш песимістично. «Навіть ті, хто наймав раніше в Україні, зараз надають перевагу пошуку в інших локаціях», – каже CEO IT-рекрутингової агенції INDIGO Tech Recruiters Катерина Осадчук. Аутсорсери зазвичай підписують контракти з замовниками на рік, і звільнення, на її думку, почнуться, коли спливуть укладені у довоєнних січні-лютому домовленості.
fler написав:ця галузь в Україні буде розвиватися всупереч усім негараздам
Я вже бачу що відбувається в галузі, вже перші проблеми є (відсутність нових проєктів, звільнення), але поки вони зачіпають переважно джунів і стартаперів. А от справжні проблеми до сенйорів докотяться десь весною, а зверху наша податкова заб'є цвяхи в кришку домовини в липні.
А що ж сталося з курсом доляра, чому він камінчиком додолу? У мене є кілька здогадок: 1) У декого ручки втомилися курс нікомунепотрібного втримувати на такому шалено високому рівні в умовах низьких зарплат (не перераховувалися з грудня 2021 року) і мізерних пенсій, бо який ненормальний буде таритися доляром по такому курсі? 2) зрозуміли деякі тьоті і дяді, що Україну завалять нікомунепотрібним (нічого, ще надрукуємо доляри, сказали їм із США) і вони рішили вже не бавитися у високий курс долара. 3) долар став нікомунепотрібним тепер дійсно