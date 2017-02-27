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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 01 лют, 2023 18:26
Я понимаю курс утром стал 39, а так сегодня 40,20 и уже а чего...?? и куча догадок.
В ближ.дни опять будет и 40,75 и 40,50 и 40,40 и 40,20
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 01 лют, 2023 18:45
Ощадбанк 40.100 / 40.750
ще на 5 копійок знизив курс доляра ощад на продаж
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Yuri_61
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Додано: Сер 01 лют, 2023 18:49
bamper написав: fler написав: bamper написав:
інфляцію перекрили?
... ці 5% абсолютно не показник росту.
на мою думку 2022 більше йшов для IT по інерції, так як більшість проектів неможливо швидко перенести. 2023 буде більш показовим в цьому плані.
bamper, ІТ-компанії у 2022 ще й донатили гроші на ВСУ, купували автівки, екіпірування тощо, виконували БЕЗКОШТОВНО різні види робіт для армії. Вам щось відомо про це? А про кібервійська України? Отож.
Ще одне. Офіційний документ "План віднновлення України" бачили? Скільки там ІТ-шної роботи? Скрізь. Тому 2023 буде точно показовим
1. Не розумію яке відношення мають донати
до теми по якій йшла дискусія. Просто щоб додати якусь інформацію коли закінчились аргументи?
bamper, пряме відношення, пряме. Кошти, які ІТ-компанії віддали на ЗСУ, могли бути вкладені в бізнес і створити додану вартість і принести дохід. Те саме стосується безкоштовних робіт, які могли бути виконані комусь іншому за гроші. Звісно, що 5% росту не стали би 20-30, як це було до війни, але може б 8-10%
Дюрі-бачі написав:
Я вже бачу що відбувається в галузі, вже перші проблеми є (відсутність нових проєктів, звільнення), але поки вони зачіпають переважно джунів і стартаперів. А от справжні проблеми до сенйорів докотяться десь весною, а зверху наша податкова заб'є цвяхи в кришку домовини в липні.
Глобальні процеси мають безпосередній вплив на українську IT індустрію, особливо на сервісний бізнес, де більшість клієнтів – це резиденти США, Великої Британії, Німеччини та Близького Сходу. В другій половині 2022 року невизначеність та економічна рецесія на глобальних ринках змусила деяких замовників відкладати нові проекти та/або переглядати обсяги співпраці по поточним контрактам з українськими сервісними IT компаніями + війна додала масла у вогонь. За оцінками експертів така ситуація протримається весь перший квартал 2023 року, після чого очікується відновлення зростання світових економік і відповідно, збільшення кількості замовлень на послуги сервісних IT компаній. Українські компанії очікують повернути скорочені вакансії до літа 2023.
Які проблеми з податковою? Невже ІТ платить непомірні % порівняно з іншими
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fler
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Додано: Сер 01 лют, 2023 19:01
Игорь Алексеевич написав:
Я понимаю курс утром стал 39, а так сегодня 40,20 и уже а чего...?? и куча догадок.
В ближ.дни опять будет и 40,75 и 40,50 и 40,40 и 40,20
та ні!
тепер камінчиком вниз
новий рівень 37.2 на готівкому валютному ринку
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Yuri_61
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Додано: Сер 01 лют, 2023 19:05
Yuri_61 написав:
та ні!
тепер камінчиком вниз
новий рівень 37.2 на готівкому валютному ринку
Приседает перед скорым прыжком до 55? Может быть.
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moveton
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Додано: Сер 01 лют, 2023 19:08
Yuri_61 написав: Игорь Алексеевич написав:
Я понимаю курс утром стал 39, а так сегодня 40,20 и уже а чего...?? и куча догадок.
В ближ.дни опять будет и 40,75 и 40,50 и 40,40 и 40,20
та ні!
тепер камінчиком вниз
новий рівень 37.2 на готівкому валютному ринку
Я вот читаю Вас - и пытаюсь понять: Вы троллите или серьезно пишете? Если это прикол, то надо ставить смайлы. А если Вы серьезно пишете... тады ой.
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Искатель
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Додано: Сер 01 лют, 2023 19:09
Yuri_61 написав:
та ні!
тепер камінчиком вниз
новий рівень 37.2 на готівкому валютному ринку
Лучше 36.6, тогда в больничку не надо идти))
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Игорь Алексеевич
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