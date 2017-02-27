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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10279102801028110282

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.8 5 136
Менше 38,00
1%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
3%
4
40,00-40,50
21%
29
40,50-41,00
29%
39
41,00-41,50
21%
28
41,50-42,00
9%
12
42,00-42,50
4%
5
42,50-43,00
2%
3
43,00-43,50
4%
5
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
1%
2
Більше 45,00
4%
6
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 20:57

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Ветка КРЖН обрадуется
beee
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 21:07

  Дюрі-бачі написав:fler А звільнення десятків тисяч спеців із топових компаній, які потрапляють на ринок праці, нікого не хвилює і нікому конкуренції складати не буде. Ну поживемо-побачимо.

глянул в сети инфу по теме обсуждения. да, есть проблемы за бугром.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-01-25/tech-layoffs-2023-ibm-latest-to-slash-workers-with-google-amazon-microsoft
[url]https://news.crunchbase.com/startups/tech-layoffs/#:~:text=Tech%20Layoffs%20In%202022%3A%20The%20U.S.%20Companies%20That%20Have%20Cut%20Jobs&text=After%20a%20banner%20year%20for,to%20a%20Crunchbase%20News%20tally.
[/url]
https://www.cnbc.com/2023/01/18/tech-layoffs-microsoft-amazon-meta-others-have-cut-more-than-60000.html
https://dev.ua/news/sap-skorotat
https://tech.liga.net/technology/novosti/v-paypal-sokratyat-okolo-2000-sotrudnikov-eto-7-shtata
https://devby.io/news/vliyatelnyi-investor-google-potreboval-sokratit-eschyo-30-tysyach-chelovek
https://bb.lv/statja/ekonomika/2023/02/01/intel-sokrashchaet-zarplaty-rukovodstva-generalnyy-direktor-poteryaet-25
https://delo.ua/business/mark-cukerberg-zvilnyaje-ponad-11-tisyac-pracivnikiv-406597/
[url]https://biz.nv.ua/ukr/tech/google-ogolosiv-pro-zvilnennya-12-000-spivrobitnikiv-zadlya-skorochennya-vitrat-ostanni-novini-50298852.html
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pilker
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 21:22

  moveton написав:
  Yuri_61 написав:та ні!
тепер камінчиком вниз
новий рівень 37.2 на готівкому валютному ринку

Приседает перед скорым прыжком до 55? Может быть.

Якщо би конвертдепо набули максимального розмаху, то це би було геніально. Конвертувати по +37,4, помаринувати на депо і завалити курс - нате вам доларів дешевше ніж закуплялись. І навіть щось подібне було у 2009 р. сам купляв соціального доляра в приваті по 8,2, а накінець депошки він став просто по 8.
Але зараз трудно такий сценарій провернути.
  Yuri_61 написав:А я вот, поразмыслив, могу сделать следующее умозаключение:
если не произойдёт кратного повышения средней зарплаты и пенсий в Украине ближайшие 3 - 4 месяца, в условиях беспрецендетного фактического и ожидаемого пополнения ЗВР, то гривна сильно укрепится и курс 37 это не предел.

Так фіг з середньою, хоча і вона мала би зростати чи то премії 1 млн захисників в неї не враховують? По факту систему розпирає від надміру грн на поточних рахунках як ніколи швидко зростаючих.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 21:57

bamper, Дюрі-бачі, закінчуємо ІТ-шний офтоп, чекаємо літа, а поки
повертаємось до наших баранів (с)
Федеральна резервна система США 1 лютого підвищила базову процентну ставку на 0,25% — до діапазон від 4,5% до 4,75% річних — і запевнила, що буде й надалі це робити у рамках своєї все боротьби з інфляцією.
Війна в Україні залишається одним із основних факторів, які не дають можливість робити довгострокові прогнози щодо економіки. Але в ФРС заявили, що економіка США демонструє "помірне зростання" і "стабільне" збільшення робочих місць.
https://www.federalreserve.gov/newseven ... 30201a.htm
fler
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 22:12

1.00 Euro = 1.0991409 US Dollars
alexander_ua
 
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