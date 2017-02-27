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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 01 лют, 2023 20:57
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Ветка КРЖН обрадуется
Додано: Сер 01 лют, 2023 21:07
глянул в сети инфу по теме обсуждения. да, есть проблемы за бугром.
[url]https://news.crunchbase.com/startups/tech-layoffs/#:~:text=Tech%20Layoffs%20In%202022%3A%20The%20U.S.%20Companies%20That%20Have%20Cut%20Jobs&text=After%20a%20banner%20year%20for,to%20a%20Crunchbase%20News%20tally.
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[url]https://biz.nv.ua/ukr/tech/google-ogolosiv-pro-zvilnennya-12-000-spivrobitnikiv-zadlya-skorochennya-vitrat-ostanni-novini-50298852.html
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Додано: Сер 01 лют, 2023 21:22
Якщо би конвертдепо набули максимального розмаху, то це би було геніально. Конвертувати по +37,4, помаринувати на депо і завалити курс - нате вам доларів дешевше ніж закуплялись. І навіть щось подібне було у 2009 р. сам купляв соціального доляра в приваті по 8,2, а накінець депошки він став просто по 8.
Але зараз трудно такий сценарій провернути.
Так фіг з середньою, хоча і вона мала би зростати чи то премії 1 млн захисників в неї не враховують? По факту систему розпирає від надміру грн на поточних рахунках як ніколи швидко зростаючих.
Додано: Сер 01 лют, 2023 21:57
bamper, Дюрі-бачі, закінчуємо ІТ-шний офтоп, чекаємо літа, а поки
повертаємось до наших баранів (с)
Федеральна резервна система США 1 лютого підвищила базову процентну ставку на 0,25% — до діапазон від 4,5% до 4,75% річних — і запевнила, що буде й надалі це робити у рамках своєї все боротьби з інфляцією.
Війна в Україні залишається одним із основних факторів, які не дають можливість робити довгострокові прогнози щодо економіки. Але в ФРС заявили, що економіка США демонструє "помірне зростання" і "стабільне" збільшення робочих місць.
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