|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 01 лют, 2023 20:57
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Ветка КРЖН обрадуется
Додано: Сер 01 лют, 2023 21:07
глянул в сети инфу по теме обсуждения. да, есть проблемы за бугром.
[url]https://news.crunchbase.com/startups/tech-layoffs/#:~:text=Tech%20Layoffs%20In%202022%3A%20The%20U.S.%20Companies%20That%20Have%20Cut%20Jobs&text=After%20a%20banner%20year%20for,to%20a%20Crunchbase%20News%20tally.
[/url]
[url]https://biz.nv.ua/ukr/tech/google-ogolosiv-pro-zvilnennya-12-000-spivrobitnikiv-zadlya-skorochennya-vitrat-ostanni-novini-50298852.html
[/url]
Додано: Сер 01 лют, 2023 21:22
Якщо би конвертдепо набули максимального розмаху, то це би було геніально. Конвертувати по +37,4, помаринувати на депо і завалити курс - нате вам доларів дешевше ніж закуплялись. І навіть щось подібне було у 2009 р. сам купляв соціального доляра в приваті по 8,2, а накінець депошки він став просто по 8.
Але зараз трудно такий сценарій провернути.
Так фіг з середньою, хоча і вона мала би зростати чи то премії 1 млн захисників в неї не враховують? По факту систему розпирає від надміру грн на поточних рахунках як ніколи швидко зростаючих.
Додано: Сер 01 лют, 2023 21:57
bamper, Дюрі-бачі, закінчуємо ІТ-шний офтоп, чекаємо літа, а поки
повертаємось до наших баранів (с)
Федеральна резервна система США 1 лютого підвищила базову процентну ставку на 0,25% — до діапазон від 4,5% до 4,75% річних — і запевнила, що буде й надалі це робити у рамках своєї все боротьби з інфляцією.
Війна в Україні залишається одним із основних факторів, які не дають можливість робити довгострокові прогнози щодо економіки. Але в ФРС заявили, що економіка США демонструє "помірне зростання" і "стабільне" збільшення робочих місць.
Додано: Сер 01 лют, 2023 22:43
Ні, чекали поки підсохне звичайним природнім шляхом, бо якщо оплатити витрати на сушку і логістику до елеваторів, то і кукурудзи на продаж не залишиться! Зараз вже майже всю зібрали! Види на озимину через теплу зиму не дуже! Та й вологи в ґрунті станом на зараз майже немає!
Додано: Чет 02 лют, 2023 00:23
Вы, если я не ошибаюсь, пенсионер силовых структур?
Не обижайтесь, но вот если бы я...как ни дня не служивший капитан запаса, начал сейчас умничать на военные темы... Наверное, выглядело бы точно так же, как Ваши рассуждения о финансах
Речь не о видении валютного рынка. Речь о том, что Вы видите его как обменки+ банки. А я на валютном рынке больше двадцати пяти лет Но я не претендую на абсолютную истину, хочу лишь предостеречь от излишних "розовых очков" и мечтаний о несбыточном. "Чтобы не было мучительно больно", помните эту фразу из школьной программы?
|