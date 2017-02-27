Yuri_61 написав:та ні! тепер камінчиком вниз новий рівень 37.2 на готівкому валютному ринку
Приседает перед скорым прыжком до 55? Может быть.
Якщо би конвертдепо набули максимального розмаху, то це би було геніально. Конвертувати по +37,4, помаринувати на депо і завалити курс - нате вам доларів дешевше ніж закуплялись. І навіть щось подібне було у 2009 р. сам купляв соціального доляра в приваті по 8,2, а накінець депошки він став просто по 8. Але зараз трудно такий сценарій провернути.
Yuri_61 написав:А я вот, поразмыслив, могу сделать следующее умозаключение: если не произойдёт кратного повышения средней зарплаты и пенсий в Украине ближайшие 3 - 4 месяца, в условиях беспрецендетного фактического и ожидаемого пополнения ЗВР, то гривна сильно укрепится и курс 37 это не предел.
Так фіг з середньою, хоча і вона мала би зростати чи то премії 1 млн захисників в неї не враховують? По факту систему розпирає від надміру грн на поточних рахунках як ніколи швидко зростаючих.
bamper, Дюрі-бачі, закінчуємо ІТ-шний офтоп, чекаємо літа, а поки повертаємось до наших баранів (с) Федеральна резервна система США 1 лютого підвищила базову процентну ставку на 0,25% — до діапазон від 4,5% до 4,75% річних — і запевнила, що буде й надалі це робити у рамках своєї все боротьби з інфляцією. Війна в Україні залишається одним із основних факторів, які не дають можливість робити довгострокові прогнози щодо економіки. Але в ФРС заявили, що економіка США демонструє "помірне зростання" і "стабільне" збільшення робочих місць. https://www.federalreserve.gov/newseven ... 30201a.htm
Искатель написав:Я вот читаю Вас - и пытаюсь понять: Вы троллите или серьезно пишете? Если это прикол, то надо ставить смайлы. А если Вы серьезно пишете... тады ой.
О, конечно, гер профессор, Вы же только имеете право на своё видение валютного рынка. А я вот, поразмыслив, могу сделать следующее умозаключение: если не произойдёт кратного повышения средней зарплаты и пенсий в Украине ближайшие 3 - 4 месяца, в условиях беспрецендетного фактического и ожидаемого пополнения ЗВР, то гривна сильно укрепится и курс 37 это не предел.
Вы, если я не ошибаюсь, пенсионер силовых структур? Не обижайтесь, но вот если бы я...как ни дня не служивший капитан запаса, начал сейчас умничать на военные темы... Наверное, выглядело бы точно так же, как Ваши рассуждения о финансах Речь не о видении валютного рынка. Речь о том, что Вы видите его как обменки+ банки. А я на валютном рынке больше двадцати пяти лет Но я не претендую на абсолютную истину, хочу лишь предостеречь от излишних "розовых очков" и мечтаний о несбыточном. "Чтобы не было мучительно больно", помните эту фразу из школьной программы?
Yuri_61 написав:та ні! тепер камінчиком вниз новий рівень 37.2 на готівкому валютному ринку
Я вот читаю Вас - и пытаюсь понять: Вы троллите или серьезно пишете? Если это прикол, то надо ставить смайлы. А если Вы серьезно пишете... тады ой.
Вітаю. Шановний Искатель, дуже цінуємо ваші повідомлення на цій гілці форуму. На жаль вони не так часто з'являються. Напевне через зайнятість. Дуже шкода, що Ви використовуєте свій "ліміт повідомлень" таким чином. Пишіть частіше. Ігноруйте "вільних філософів" які поки що не заслужили на увагу. Якщо можете, краще висловіть свою думку чи є шанс, що це "затишшя" на валютному ринку протриває аж до наступного засідання Правління з питань монетарної політики. Мені, як людині з вулиці, здається, що для цього є всі підстави. Ми навіть можемо тимчасово пірнути нижче 40 на купівлю. Проте весною така стабільність швидше за все закінчиться. Можливо навіть дуже раптово і швидко. Моє шанування.
Realist написав:Вітаю. Шановний Искатель, дуже цінуємо ваші повідомлення на цій гілці форуму. На жаль вони не так часто з'являються. Напевне через зайнятість. Дуже шкода, що Ви використовуєте свій "ліміт повідомлень" таким чином. Пишіть частіше. Ігноруйте "вільних філософів" які поки що не заслужили на увагу. Якщо можете, краще висловіть свою думку чи є шанс, що це "затишшя" на валютному ринку протриває аж до наступного засідання Правління з питань монетарної політики. Мені, як людині з вулиці, здається, що для цього є всі підстави. Ми навіть можемо тимчасово пірнути нижче 40 на купівлю. Проте весною така стабільність швидше за все закінчиться. Можливо навіть дуже раптово і швидко. Моє шанування.
Вітаю, пане Реаліст! Насправді, є багато причин, серед яких і майже постійна відсутність світла (вчора стало трохи краще, та чи надовго?), і відносна "нецікавість" подій на міжбанківському ринку, де важко щось знайти варте уваги. Викликає занепокоєння небажання представників експорту продавати наявну валюту за поточною ціною. Точніше, продають лише на поточні потреби - і не більше. Поки Нацбанк в змозі задовольняти потреби експорту за рахунок зовнішнього фінансування - маємо відносну стабільність. Деякі аналітики (яких часто люблять цитувати журналісти) висловлюють припущення, що стабільність протримається до березня, як мінімум. Але ми повинні розуміти, що наразі ця стабільність - штучна. Бо якби все було так чудово, то вже давно відпустили курс безготівкового долара. Що ж до готівки, тут більше приводів для оптимізму. На 10 ранку Київ вже працює по цінам 40,20-40,22 на продаж, і є ще потенціал для зниження десь приблизно до 40,05-40,10 на продаж. Але... 37,20 - це вже з "рожевих снів". Ніхто б не відмовився, але це надто малоймовірно. Якось так.