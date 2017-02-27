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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 лют, 2023 11:17
Realist написав:
Я не заздрю теперішньому керівництву НБУ. Стільки невідомих у рівнянні. І їх кількість ніяк не зменшується.
Ну так керівництво НБУ і абсолютню нічого не робить з цією проблемою
А як відомо якщо нічого не робити то кількість проблем не змінюється. НБУ включило режим "глухонімого" з новим головою...
PS: головне підписи на гривневих купюрах змінювати. здаєтсья це і є головною задачею голови НБУ якщо виходити з його дій.
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bamper
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Додано: Чет 02 лют, 2023 11:36
bamper написав: Realist написав:
Я не заздрю теперішньому керівництву НБУ. Стільки невідомих у рівнянні. І їх кількість ніяк не зменшується.
Ну так керівництво НБУ і абсолютно нічого не робить з цією проблемою
А як відомо якщо нічого не робити то кількість проблем не змінюється. НБУ включило режим "глухонімого" з новим головою...
PS: головне підписи на гривневих купюрах змінювати. здаєтсья це і є головною задачею голови НБУ якщо виходити з його дій.
Не маю ні досвіду ні компетенції обговорювати дії НБУ. Можу запропонувати (інколи це роблю) виключно оціночні судження які нічого не вартують.
Також взяв собі за правило при критиці будь кого чи будь чого пропонувати альтернативу. Інакше це розмова "за кухонним столом" і не більше.
Питання до вас. Те що ви написали це: А) Оціночні судження чи це ви стверджуєте як експерт? Б) Які конкретні альтернативні дії/рішення пропонуєте?
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Realist
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Додано: Чет 02 лют, 2023 11:37
Искатель написав:
Викликає занепокоєння небажання представників експорту продавати наявну валюту за поточною ціною. Точніше, продають лише на поточні потреби - і не більше. Поки Нацбанк в змозі задовольняти потреби експорту за рахунок зовнішнього фінансування - маємо відносну стабільність.
Т.е. если экспорту придется/заставят продавать наявну валюту то это может в реальности сдвинуть курс вниз значительно?
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Proofy
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Додано: Чет 02 лют, 2023 11:43
Proofy написав: Искатель написав:
Викликає занепокоєння небажання представників експорту продавати наявну валюту за поточною ціною. Точніше, продають лише на поточні потреби - і не більше. Поки Нацбанк в змозі задовольняти потреби експорту за рахунок зовнішнього фінансування - маємо відносну стабільність.
Т.е. если экспорту придется/заставят продавать наявну валюту то это может в реальности сдвинуть курс вниз значительно?
зачем сдвигать? НБУ просто сливать меньше будет и все. что бы сдвинуть вниз экспортеры должны начать продавать больше чем сейчас НБУ сливает.
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mephala
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Додано: Чет 02 лют, 2023 11:44
Proofy написав: Искатель написав:
Викликає занепокоєння небажання представників експорту продавати наявну валюту за поточною ціною. Точніше, продають лише на поточні потреби - і не більше. Поки Нацбанк в змозі задовольняти потреби експорту за рахунок зовнішнього фінансування - маємо відносну стабільність.
Т.е. если экспорту придется/заставят продавать наявну валюту то это может в реальности сдвинуть курс вниз значительно?
Скорее, это позволит Нацбанку тратить меньше и пошлет позитивный меседж остальному бизнесу.
Реалист абсолютно прав, утверждая, что сейчас все "работает на минималках". Так и есть. И ничего хорошего в этом нет. Экономика сжимается как шагреневая кожа.
Не соглашусь с тем, что Нацбанк ничего не делает. Вот как раз на крайней пресс-конверенции Гелетей дал ясный меседж, что "предпосылок для пересмотра привязки (т.е. официального курса) доллара нет". В текущей ситуации это хоть и вербальная интервенция, но сработала мощно. Кстати, на следующий день пошло снижение наличного курса.
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Искатель
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Додано: Чет 02 лют, 2023 11:45
mephala написав: Proofy написав: Искатель написав:
Викликає занепокоєння небажання представників експорту продавати наявну валюту за поточною ціною. Точніше, продають лише на поточні потреби - і не більше. Поки Нацбанк в змозі задовольняти потреби експорту за рахунок зовнішнього фінансування - маємо відносну стабільність.
Т.е. если экспорту придется/заставят продавать наявну валюту то это может в реальности сдвинуть курс вниз значительно?
зачем сдвигать? НБУ просто сливать меньше будет и все. что бы сдвинуть вниз экспортеры должны начать продавать больше чем сейчас НБУ сливает.
Совершенно верно. Уточню лишь: не "больше, чем НБУ сливает", а "больше, чем покупает импорт". Впрочем, думаю, импорт активно "тарится прозапас", поэтому увидев, что курс снижается, импорт просто станет брать меньше. Т.е. делать так, как сейчас поступают экспортеры.
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Искатель
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Додано: Чет 02 лют, 2023 11:50
У меня 2 вопроса:
- почему растет евро в мире?
- почему в Украине падает доллар?
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asti
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Додано: Чет 02 лют, 2023 12:01
bamper написав: Realist написав:
Можу запропонувати (інколи це роблю) виключно оціночні судження які нічого не вартують.
Я Вас здивую, але вся ця гілка на фінфорумі є набором оціночних суджень різних людей. І по Вашій логіці вони всі нічого не вартують. Як і Ваші пости.
Ви не праві. Розділяйте мухи окремо, а котлети окремо (с)
"Нічого не вартують" тільки ті пости в яких хтось каже, що інший дурак або що хтось щось робить неправильно. Так як ви сказали про НБУ.
Всі решта повідомлення в котрих є або подання інформації або її обговорення під оціночні судження практично не попадають.
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Додано: Чет 02 лют, 2023 12:26
asti з моєї точки зору: зима тепла і економіка ЄС не відчула дефіциту енергоносіїв.
В Україні перевага пропозиції над попитом в т.ч. за рахунок старання клубу 100к. Народу по 40 не потрібний $. Чекають щоб потім побігати купувати по 45
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