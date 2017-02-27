|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 лют, 2023 12:42
Дюрі-бачі написав:asti
з моєї точки зору: зима тепла і економіка ЄС не відчула дефіциту енергоносіїв.
В Україні перевага пропозиції над попитом в т.ч. за рахунок старання клубу 100к. Народу по 40 не потрібний $. Чекають щоб потім побігати купувати по 45
так було і так буде
в понеділок долар віддавали по 40,5-сьогдні є 40,13/10(опт)
покупець думає що завтра буде ще дешевше і чекає на дно (хоч треба покупати дрібними партіями)
а коли з понеділка(умовно) курс зросте до 40,5 буде себе корити, що я завжди проґавив момент для купівлі
Одеса
40,02-40,10
43,42-43,60
вчора здав пайку па 40,25
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 9293
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3093 раз.
- Подякували: 3166 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Чет 02 лют, 2023 12:50
edvardd написав:
Запорожье
40,20/40,25
43,60/43,80
40,10/40,20
43,40/43,70
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 8448
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 147 раз.
- Подякували: 2797 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 02 лют, 2023 12:50
Маємо нове протистояння на валютному ринку України.
Клуб 100 К vs Валютні міняли.
Перші намагають заробити на конвертдепозитах.
Другі - на перших.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 8441
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 833 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 лют, 2023 13:05
Investor_K написав:
Маємо нове протистояння на валютному ринку України.
Клуб 100 К vs Валютні міняли.
Перші намагають заробити на конвертдепозитах.
Другі - на перших.
остается открытым вопрос кто покупает у менял...
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 7852
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 217 раз.
- Подякували: 828 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 лют, 2023 13:08
mephala написав:
остается открытым вопрос кто покупает у менял...
Те, кто не доверяет банковской системе и не верит в гривну.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 8441
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 833 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 лют, 2023 13:30
mephala написав: Investor_K написав:
Маємо нове протистояння на валютному ринку України.
Клуб 100 К vs Валютні міняли.
Перші намагають заробити на конвертдепозитах.
Другі - на перших.
остается открытым вопрос кто покупает у менял...
ті, хто в 100К ну ніяк не влізе, а водити дропів сотнями - таке собі
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 2755
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 391 раз.
- Подякували: 845 раз.
-
- Профіль
-
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton
, холява
і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|31907
|35545018
|
|
|1705
|12691221
|
Сер 25 січ, 2023 09:53
BIGor
|
|7975
|22883516
|
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
|