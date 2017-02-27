RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10281102821028310284

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.8 5 137
Менше 38,00
1%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
3%
4
40,00-40,50
21%
29
40,50-41,00
29%
40
41,00-41,50
20%
28
41,50-42,00
9%
12
42,00-42,50
4%
5
42,50-43,00
2%
3
43,00-43,50
4%
5
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
1%
2
Більше 45,00
4%
6
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 12:42

  Дюрі-бачі написав:asti з моєї точки зору: зима тепла і економіка ЄС не відчула дефіциту енергоносіїв.
В Україні перевага пропозиції над попитом в т.ч. за рахунок старання клубу 100к. Народу по 40 не потрібний $. Чекають щоб потім побігати купувати по 45


так було і так буде

в понеділок долар віддавали по 40,5-сьогдні є 40,13/10(опт)
покупець думає що завтра буде ще дешевше і чекає на дно (хоч треба покупати дрібними партіями)

а коли з понеділка(умовно) курс зросте до 40,5 буде себе корити, що я завжди проґавив момент для купівлі

Одеса
40,02-40,10
43,42-43,60

вчора здав пайку па 40,25
prodigy
 
Повідомлень: 9293
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3093 раз.
Подякували: 3166 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 12:50

  edvardd написав:Запорожье
40,20/40,25
43,60/43,80

40,10/40,20
43,40/43,70
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8448
З нами з: 20.11.08
Подякував: 147 раз.
Подякували: 2797 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 12:50

Маємо нове протистояння на валютному ринку України.

Клуб 100 К vs Валютні міняли.

Перші намагають заробити на конвертдепозитах.
Другі - на перших. :D
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8441
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 833 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 13:05

  Investor_K написав:Маємо нове протистояння на валютному ринку України.

Клуб 100 К vs Валютні міняли.

Перші намагають заробити на конвертдепозитах.
Другі - на перших. :D


остается открытым вопрос кто покупает у менял...
mephala
 
Повідомлень: 7852
З нами з: 07.04.14
Подякував: 217 раз.
Подякували: 828 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 13:08

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  mephala написав:остается открытым вопрос кто покупает у менял...


Те, кто не доверяет банковской системе и не верит в гривну.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8441
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 833 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 13:30

  mephala написав:
  Investor_K написав:Маємо нове протистояння на валютному ринку України.

Клуб 100 К vs Валютні міняли.

Перші намагають заробити на конвертдепозитах.
Другі - на перших. :D


остается открытым вопрос кто покупает у менял...

ті, хто в 100К ну ніяк не влізе, а водити дропів сотнями - таке собі :D
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2755
З нами з: 29.09.19
Подякував: 391 раз.
Подякували: 845 раз.
 
Профіль
1
3
  #<1 ... 10281102821028310284
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3189, 3190, 3191
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31907 35545018
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 лют, 2023 11:30
Amethyst
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 169, 170, 171
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1705 12691221
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 січ, 2023 09:53
BIGor
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22883516
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.