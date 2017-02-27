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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10282102831028410285>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 0 5 0
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Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 12:42

  Дюрі-бачі написав:asti з моєї точки зору: зима тепла і економіка ЄС не відчула дефіциту енергоносіїв.
В Україні перевага пропозиції над попитом в т.ч. за рахунок старання клубу 100к. Народу по 40 не потрібний $. Чекають щоб потім побігати купувати по 45


так було і так буде

в понеділок долар віддавали по 40,5-сьогдні є 40,13/10(опт)
покупець думає що завтра буде ще дешевше і чекає на дно (хоч треба покупати дрібними партіями)

а коли з понеділка(умовно) курс зросте до 40,5 буде себе корити, що я завжди проґавив момент для купівлі

Одеса
40,02-40,10
43,42-43,60

вчора здав пайку па 40,25
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 12:50

  edvardd написав:Запорожье
40,20/40,25
43,60/43,80

40,10/40,20
43,40/43,70
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 12:50

Маємо нове протистояння на валютному ринку України.

Клуб 100 К vs Валютні міняли.

Перші намагають заробити на конвертдепозитах.
Другі - на перших. :D
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 13:05

  Investor_K написав:Маємо нове протистояння на валютному ринку України.

Клуб 100 К vs Валютні міняли.

Перші намагають заробити на конвертдепозитах.
Другі - на перших. :D


остается открытым вопрос кто покупает у менял...
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 13:08

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  mephala написав:остается открытым вопрос кто покупает у менял...


Те, кто не доверяет банковской системе и не верит в гривну.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 13:30

  mephala написав:
  Investor_K написав:Маємо нове протистояння на валютному ринку України.

Клуб 100 К vs Валютні міняли.

Перші намагають заробити на конвертдепозитах.
Другі - на перших. :D


остается открытым вопрос кто покупает у менял...

ті, хто в 100К ну ніяк не влізе, а водити дропів сотнями - таке собі :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 13:48

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Провінція
40,05/40,25 Нєє, такий хокей нам не треба.
43,40/43,65
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 13:48

  mephala написав:остается открытым вопрос кто покупает у менял...

Контрабандисти та олені-грушекопи
Востаннє редагувалось Ромасик в Чет 02 лют, 2023 13:53, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 13:53

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Здравствуйте .

Здоровья и Удачи !
Занесло меня немного на мой любимый ФОРУМ ,...

Даже не знаю с чего начать ....
С небольшого количества объективной информации или полной профанации ....
СИБАРИТ !!!
Верю Вам безоговорочно !

ПРОЛОДЖИ ! Мечтаю приехать в Одессу и на ..Х у я рится с Вами !
(очень хочу в АККЕРМАНЕ на ШАБСКОЙ 43 ) , там жила моя бабушка и я проводил летние каникулы )

ПЕСИКОТ .....я ЖИВ !
Если и будет возможность , не пропущу алкогольные каникулы с Вами ,,,

Сомик , ...я знаю где вас найти ....

Не буду более огорчать своим присутствием .
Мира и Добра !
С Уважением , ХОЛЯВА.
РЫ.СЫ.
эдвард --- с удовольствием ....
Простите , кого не назвал ,,.,,,.
Востаннє редагувалось холява в Чет 02 лют, 2023 14:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 13:53

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Ну і до якого рівня падати будемо?
Дніпро 40.0/40.25.
ihorsic
 
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