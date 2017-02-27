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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 лют, 2023 12:42
Дюрі-бачі написав:asti
з моєї точки зору: зима тепла і економіка ЄС не відчула дефіциту енергоносіїв.
В Україні перевага пропозиції над попитом в т.ч. за рахунок старання клубу 100к. Народу по 40 не потрібний $. Чекають щоб потім побігати купувати по 45
так було і так буде
в понеділок долар віддавали по 40,5-сьогдні є 40,13/10(опт)
покупець думає що завтра буде ще дешевше і чекає на дно (хоч треба покупати дрібними партіями)
а коли з понеділка(умовно) курс зросте до 40,5 буде себе корити, що я завжди проґавив момент для купівлі
Одеса
40,02-40,10
43,42-43,60
вчора здав пайку па 40,25
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Додано: Чет 02 лют, 2023 12:50
edvardd написав:
Запорожье
40,20/40,25
43,60/43,80
40,10/40,20
43,40/43,70
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Додано: Чет 02 лют, 2023 12:50
Маємо нове протистояння на валютному ринку України.
Клуб 100 К vs Валютні міняли.
Перші намагають заробити на конвертдепозитах.
Другі - на перших.
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Investor_K
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Додано: Чет 02 лют, 2023 13:05
Investor_K написав:
Маємо нове протистояння на валютному ринку України.
Клуб 100 К vs Валютні міняли.
Перші намагають заробити на конвертдепозитах.
Другі - на перших.
остается открытым вопрос кто покупает у менял...
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mephala
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Додано: Чет 02 лют, 2023 13:08
mephala написав:
остается открытым вопрос кто покупает у менял...
Те, кто не доверяет банковской системе и не верит в гривну.
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Investor_K
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Додано: Чет 02 лют, 2023 13:30
mephala написав: Investor_K написав:
Маємо нове протистояння на валютному ринку України.
Клуб 100 К vs Валютні міняли.
Перші намагають заробити на конвертдепозитах.
Другі - на перших.
остается открытым вопрос кто покупает у менял...
ті, хто в 100К ну ніяк не влізе, а водити дропів сотнями - таке собі
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Додано: Чет 02 лют, 2023 13:48
Провінція
40,05/40,25 Нєє, такий хокей нам не треба.
43,40/43,65
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Додано: Чет 02 лют, 2023 13:48
mephala написав:
остается открытым вопрос кто покупает у менял...
Контрабандисти та олені-грушекопи
Востаннє редагувалось Ромасик
в Чет 02 лют, 2023 13:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 02 лют, 2023 13:53
Здравствуйте .
Здоровья и Удачи !
Занесло меня немного на мой любимый ФОРУМ ,...
Даже не знаю с чего начать ....
С небольшого количества объективной информации или полной профанации ....
СИБАРИТ !!!
Верю Вам безоговорочно !
ПРОЛОДЖИ ! Мечтаю приехать в Одессу и на ..Х у я рится с Вами !
(очень хочу в АККЕРМАНЕ на ШАБСКОЙ 43 ) , там жила моя бабушка и я проводил летние каникулы )
ПЕСИКОТ .....я ЖИВ !
Если и будет возможность , не пропущу алкогольные каникулы с Вами ,,,
Сомик , ...я знаю где вас найти ....
Не буду более огорчать своим присутствием .
Мира и Добра !
С Уважением , ХОЛЯВА.
РЫ.СЫ.
эдвард --- с удовольствием ....
Простите , кого не назвал ,,.,,,.
Востаннє редагувалось холява
в Чет 02 лют, 2023 14:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 02 лют, 2023 13:53
Ну і до якого рівня падати будемо?
Дніпро 40.0/40.25.
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ihorsic
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