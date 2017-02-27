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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10282102831028410285

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 0 5 0
Менше 38,00
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44,00-44,50
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Більше 45,00
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Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 13:55

  alex lem написав:Провінція
40,05/40,25 Нєє, такий хокей нам не треба.
43,40/43,65

Будете чекати?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 13:57

Re: Валютний ринок в контексті ДС

EURUSD:CUR
EUR-USD X-RATE
1.0995
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 13:59

  moveton написав:
  Yuri_61 написав:та ні!
тепер камінчиком вниз
новий рівень 37.2 на готівкому валютному ринку

Приседает перед скорым прыжком до 55? Может быть.

Так, сьогодні останній день затаритися па40. Завтра ракетою на 24 лютого.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 14:02

  Investor_K написав:EURUSD:CUR
EUR-USD X-RATE
1.0995


Пробили 1,1

EURUSD:CUR
EUR-USD X-RATE
1.1002USD
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 14:04

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  ihorsic написав:Дніпро 40.0/40.25.

Ужгород 39.80/40.20
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 14:23

Стрибки курсу євро в Україні: що буде з курсом після засідання ФРС та ЄЦБ
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 14:38

  Дюрі-бачі написав:
  ihorsic написав:Дніпро 40.0/40.25.

Ужгород 39.80/40.20

Ну Ужгород як і Мелітополь думаю не репрезентативна вибірка для середньої статистики по курсу по країні. :wink: В моєму мухосранську сьогодні так не впаде, як і взавтра.
alex lem
 
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