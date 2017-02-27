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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 лют, 2023 13:55
alex lem написав:
Провінція
40,05/40,25 Нєє, такий хокей нам не треба.
43,40/43,65
Будете чекати?
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Додано: Чет 02 лют, 2023 13:57
EURUSD:CUR
EUR-USD X-RATE
1.0995
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Додано: Чет 02 лют, 2023 13:59
moveton написав: Yuri_61 написав:
та ні!
тепер камінчиком вниз
новий рівень 37.2 на готівкому валютному ринку
Приседает перед скорым прыжком до 55? Может быть.
Так, сьогодні останній день затаритися па40. Завтра ракетою на 24 лютого.
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Додано: Чет 02 лют, 2023 14:02
Investor_K написав:
EURUSD:CUR
EUR-USD X-RATE
1.0995
Пробили 1,1
EURUSD:CUR
EUR-USD X-RATE
1.1002USD
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Додано: Чет 02 лют, 2023 14:04
ihorsic написав:
Дніпро 40.0/40.25.
Ужгород 39.80/40.20
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Дюрі-бачі
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Додано: Чет 02 лют, 2023 14:23
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Додано: Чет 02 лют, 2023 14:38
Дюрі-бачі написав: ihorsic написав:
Дніпро 40.0/40.25.
Ужгород 39.80/40.20
Ну Ужгород як і Мелітополь думаю не репрезентативна вибірка для середньої статистики по курсу по країні.
В моєму мухосранську сьогодні так не впаде, як і взавтра.
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