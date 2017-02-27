Додано: Чет 02 лют, 2023 15:32

asti написав: У меня 2 вопроса:



- почему растет евро в мире?

- почему в Украине падает доллар? У меня 2 вопроса:- почему растет евро в мире?- почему в Украине падает доллар?

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з...............02.02.2023............03.02.2023дата розрахунку..............01.02.2023.............02.02.2023Євро.................................39,8323.....................+0.85%Долар США......................36,5686..................36,5686...зафиксированКурс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару(вчера 1.0892)Индекс доллара DXY в 15-00(вчера 101.89)Вчера вечером доллар резко обвалился, после чего по инерции продолжил плавное движение вниз и к утру опустился ниже 101. Это было минимальное значение с апреля прошлого года. После этого немного отскочил и сейчас ведет себя достаточно спокойно.Вчера я отмечал повышенный объем валютных интервенций НБУ во вторник. Сегодня мы уже видим, что наблюдался серьезный всплеск клиентского спроса. Думаю, что его можно счесть временным, поскольку вчера объем интервенций уже вернулся в привычный диапазон. Стоит отметить, что и клиентское предложение было достаточно высоким, выше оно было только в понедельник. Обороты МБ обновили максимум с начала года.По двум дням делать глобальные выводы не будем, но наблюдаемая картина дает робкую надежду на некоторую активизацию экономики после январской спячки.Вчера правительство погасило очередную порцию облигаций 2014 года на сумму 2.5 млрд. В результате общий объем облигаций на балансе НБУ опустился ниже 700 млрд.Хочется еще раз отметить, что в момент выпуска облигаций сумма казалась запредельной, а в момент погашения она теряется на фоне нынешних привлечений. Это избавляет нас от необходимости пугаться при виде роста долговой нагрузки.- потому что доллар падает во всем мире;- потому что доллар падает во всем мире.