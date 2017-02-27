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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10283102841028510286>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 5
Менше 38,00
0
0
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
20%
1
40,50-41,00
20%
1
41,00-41,50
40%
2
41,50-42,00
20%
1
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
Більше 45,00
0
0
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 13:55

  alex lem написав:Провінція
40,05/40,25 Нєє, такий хокей нам не треба.
43,40/43,65

Будете чекати?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 13:57

Re: Валютний ринок в контексті ДС

EURUSD:CUR
EUR-USD X-RATE
1.0995
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 13:59

  moveton написав:
  Yuri_61 написав:та ні!
тепер камінчиком вниз
новий рівень 37.2 на готівкому валютному ринку

Приседает перед скорым прыжком до 55? Может быть.

Так, сьогодні останній день затаритися па40. Завтра ракетою на 24 лютого.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 14:02

  Investor_K написав:EURUSD:CUR
EUR-USD X-RATE
1.0995


Пробили 1,1

EURUSD:CUR
EUR-USD X-RATE
1.1002USD
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 14:04

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  ihorsic написав:Дніпро 40.0/40.25.

Ужгород 39.80/40.20
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 14:23

Стрибки курсу євро в Україні: що буде з курсом після засідання ФРС та ЄЦБ
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 14:38

  Дюрі-бачі написав:
  ihorsic написав:Дніпро 40.0/40.25.

Ужгород 39.80/40.20

Ну Ужгород як і Мелітополь думаю не репрезентативна вибірка для середньої статистики по курсу по країні. :wink: В моєму мухосранську сьогодні так не впаде, як і взавтра.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 15:10

  ihorsic написав:Ну і до якого рівня падати будемо?
Дніпро 40.0/40.25.

Не тільки лише усі можуть заглянуть в завтрашній день наскільки низько впадем. Але думаю, що піднімемося коли дадуть зарплату Успіху. :wink:
Зараз мені все рівно нема що мінять. Конверти через неділю почнуть закриваться. Спостерігаємо і машем...
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 15:13

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  alex lem написав:Але думаю, що піднімемося коли дадуть зарплату Успіху.

В яких числах йому зазвичай виплачують?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 15:32

Официальный курс +

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............02.02.2023............03.02.2023
дата розрахунку..............01.02.2023.............02.02.2023
Євро.................................39,8323..................40,1724...+0.85%
Долар США......................36,5686..................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0985 (вчера 1.0892)

Индекс доллара DXY в 15-00 101.20 (вчера 101.89)
Вчера вечером доллар резко обвалился, после чего по инерции продолжил плавное движение вниз и к утру опустился ниже 101. Это было минимальное значение с апреля прошлого года. После этого немного отскочил и сейчас ведет себя достаточно спокойно.

Вчера я отмечал повышенный объем валютных интервенций НБУ во вторник. Сегодня мы уже видим, что наблюдался серьезный всплеск клиентского спроса. Думаю, что его можно счесть временным, поскольку вчера объем интервенций уже вернулся в привычный диапазон. Стоит отметить, что и клиентское предложение было достаточно высоким, выше оно было только в понедельник. Обороты МБ обновили максимум с начала года.
По двум дням делать глобальные выводы не будем, но наблюдаемая картина дает робкую надежду на некоторую активизацию экономики после январской спячки.

Вчера правительство погасило очередную порцию облигаций 2014 года на сумму 2.5 млрд. В результате общий объем облигаций на балансе НБУ опустился ниже 700 млрд.
Хочется еще раз отметить, что в момент выпуска облигаций сумма казалась запредельной, а в момент погашения она теряется на фоне нынешних привлечений. Это избавляет нас от необходимости пугаться при виде роста долговой нагрузки.

  asti написав:У меня 2 вопроса:

- почему растет евро в мире?
- почему в Украине падает доллар?

- потому что доллар падает во всем мире;
- потому что доллар падает во всем мире.
:)
Сибарит
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