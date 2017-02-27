Курс доллара Варшава:
Сегодня
4.32 / 4.255
Декабрь: 4.7 / 4.6
Так что карусель здесь не причём. Сибарит прав
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 лют, 2023 15:41
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Курс доллара Варшава:
Сегодня
4.32 / 4.255
Декабрь: 4.7 / 4.6
Так что карусель здесь не причём. Сибарит прав
Додано: Чет 02 лют, 2023 15:51
По первому пункту согласен.
По второму - нет. Гривна - не конвертируемая и не пользующаяся спросом в мире валюта.
Падение сейчас - результат "внутриполитических" игр и некоторых процессов. А также падение спроса со стороны бизнеса именно на наличный "дорогой" доллар. Бизнес предпочитает брать дешевый безналичный доллар
Додано: Чет 02 лют, 2023 15:52
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Аминь)
Додано: Чет 02 лют, 2023 15:53
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Чет 02 лют, 2023 16:02
Додано: Чет 02 лют, 2023 16:07
Додано: Чет 02 лют, 2023 16:08
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Чет 02 лют, 2023 16:34
ЄЦБ підвищив ставки на 50 базисних пунктів
Європейський центральний банк підвищив всі три ключові процентні ставки на пів відсотка на знак своєї стурбованості тим, що інфляція залишається високою, незважаючи на недавнє падіння цін на енергоносії, пише Financial Times.
Ключові факти
Отже, базову процентну ставку за кредитами збільшено до 3%, ставку за депозитами – до 2,5%, ставку за маржинальними кредитами – до 3,25%.
Внаслідок підвищення базова ставка ЄЦБ за депозитами досягла 2,5%, найвищого рівня з часів світової фінансової кризи.
Дії ЄЦБ слідують за підвищенням на пів пункту Банком Англії та підвищенням на чверть пункту Федеральною резервною системою США.
ЄЦБ сигналізував про свою рішучість продовжувати агресивне посилення, зазначивши у своїй заяві, що він «тримає курс» і має намір підняти відсоткові ставки ще на 50 базисних пунктів на своєму наступному засіданні щодо грошово-кредитної політики у березні, після чого він «оцінить подальший шлях».
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