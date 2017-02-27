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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10283102841028510286

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 5
Менше 38,00
0
0
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
20%
1
40,50-41,00
20%
1
41,00-41,50
40%
2
41,50-42,00
20%
1
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
Більше 45,00
0
0
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 15:41

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Курс доллара Варшава:
Сегодня
4.32 / 4.255

Декабрь: 4.7 / 4.6

Так что карусель здесь не причём. Сибарит прав
beee
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 15:49

beee
Сына , сибарит усегда прав !!!!
холява
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 15:51

  Сибарит написав:
  asti написав:У меня 2 вопроса:

- почему растет евро в мире?
- почему в Украине падает доллар?

- потому что доллар падает во всем мире;
- потому что доллар падает во всем мире.
:)

По первому пункту согласен.
По второму - нет. Гривна - не конвертируемая и не пользующаяся спросом в мире валюта.
Падение сейчас - результат "внутриполитических" игр и некоторых процессов. А также падение спроса со стороны бизнеса именно на наличный "дорогой" доллар. Бизнес предпочитает брать дешевый безналичный доллар
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 15:52

Re: Валютний ринок в контексті ДС

холява написав:beee
Сына , сибарит усегда прав !!!!
Аминь)
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 15:53

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  холява написав:сибарит усегда прав !!!!


Особенно, когда комментирует то, что уже произошло.

Прогнозирование надо улучшать.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 16:02

  Investor_K написав:
  холява написав:сибарит усегда прав !!!!


Особенно, когда комментирует то, что уже произошло.

Прогнозирование надо улучшать.

Его прогнозы сбываются с точностью 100%. Другое дело что Вы о них не знаете.
Нужно улучшать в себе чтение между строк.
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 16:07

  Ромасик написав:
  mephala написав:остается открытым вопрос кто покупает у менял...

Контрабандисти та олені-грушекопи

+Корупціонери.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 16:08

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Игорь написав:Его прогнозы сбываются с точностью 100%. Другое дело что Вы о них не знаете.
Нужно улучшать в себе чтение между строк


Напомнило анекдот.
Я гуманний чоловік і прогрес моя ідея.
А вы читайте между строк...
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 16:34

ЄЦБ підвищив ставки на 50 базисних пунктів

Європейський центральний банк підвищив всі три ключові процентні ставки на пів відсотка на знак своєї стурбованості тим, що інфляція залишається високою, незважаючи на недавнє падіння цін на енергоносії, пише Financial Times.

Ключові факти

Отже, базову процентну ставку за кредитами збільшено до 3%, ставку за депозитами – до 2,5%, ставку за маржинальними кредитами – до 3,25%.
Внаслідок підвищення базова ставка ЄЦБ за депозитами досягла 2,5%, найвищого рівня з часів світової фінансової кризи.
Дії ЄЦБ слідують за підвищенням на пів пункту Банком Англії та підвищенням на чверть пункту Федеральною резервною системою США.
ЄЦБ сигналізував про свою рішучість продовжувати агресивне посилення, зазначивши у своїй заяві, що він «тримає курс» і має намір підняти відсоткові ставки ще на 50 базисних пунктів на своєму наступному засіданні щодо грошово-кредитної політики у березні, після чого він «оцінить подальший шлях».
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