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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10285102861028710288>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 22
Менше 38,00
0
0
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
18%
4
40,00-40,50
32%
7
40,50-41,00
14%
3
41,00-41,50
14%
3
41,50-42,00
9%
2
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
5%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
Більше 45,00
9%
2
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 18:45

Годі,
даю цінну пораду для розумних і допитливих люде по прогнозу курса доллара в Україні:
берете десь до 20 графіків за період з 2008 по 2021 роки (ціни на зерно та інший експортні позиції України, ціни на критичний імпорт, середню зарплату і пенсії по Україні, транші МВФ, інши позики, розміри грошової маси, і т.п. і т.д.
Здогадаєтесь самі, які ще.
Всі ці графіки поєднуєте і синхронізуєте в одному й тому ж часовому проміжку.
І аналізуєте, який курс долара відповідав яким показникам і навпаки.
Достатньо бути лише уважним і вивчити закономірність.

Про сьогодняшній валютний курс:
приватбанк приємно здивував сьогодні по готівковому курсу: 39.400 / 39.900
ощад як був спекулянтов, так ним і залишився: 39.950 / 40.700
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 02 лют, 2023 18:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 18:53

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:берете десь до 20 графіків за період з 2008 по 2021 роки
не можу знайти графік атак "Іскандерами" та "С-300", підкажіть де шукать, бумласка
apollo
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 18:54

  apollo написав:
  Yuri_61 написав:берете десь до 20 графіків за період з 2008 по 2021 роки
не можу знайти графік атак "Іскандерами" та "С-300", підкажіть де шукать, бумласка

всі звикли до цього, імхо
зрозуміло що всі форс мажори не можна врахувати
якщо так вважати, то складіть ручки, нічого не робіть
харківські обмінки на продаж: 40,30
такими темпами, скоро па39
імхо, хтось дуже товстий перестав таритися готівковим доларом в шаленій кількості.
Коли зовсім нема попиту, то курс завжди стрімко вниз.
Хто ж цей товстий і нєкрасівий ?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 19:30

  Qwerty написав:
  чик написав:вы бы про кукурузу написали, было бы всем интересно...

Що саме цікавить про кукурудзу? Як її готувати? Чи скільки насіння на гектар треба висадити? Сумніваюся, що це буде всім цікаво!

На цій гілці напевно взаємозв'язок кукурудзи та курсу:
До речі, Україна за результатами 2022 року найбільше виручила за кукурудзу — майже 6 млрд дол. валюти.Варто навчитися не тільки вирощувати, а й продавати.
...кукурудза урожаю 2022 року на 13% (більш як 0,5 млн га) площ зимує не в коморі, а у полі. ...фермери роблять ставку на цю культуру. Чому? Можливо, тому, що можна сіяти кукурудзу по кукурудзі. Можливо, тому, що культура більш-менш зрозуміла, хоча і витратна (в монокультурі потребує більше азоту на гектар кілограмів на 35 мінімум).
Від нової весняної кампанії аграрний сектор відділяють кілька тижнів. Будете сміятися, але, попри всі негаразди, фермери вийдуть у поле і сіятимуть... кукурудзу. https://zn.ua/ukr/macrolevel/rinok-vija ... tsinu.html
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 19:37

  Yuri_61 написав:Коли зовсім нема попиту, то курс завжди стрімко вниз.

Попиту нема? У січні 2023 українці купили в банках рекордний обсяг валюти - 1 791,9 млн доларів.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 20:06

  75stasstas75 написав:
  Yuri_61 написав:Коли зовсім нема попиту, то курс завжди стрімко вниз.

Попиту нема? У січні 2023 українці купили в банках рекордний обсяг валюти - 1 791,9 млн доларів.

Тут нужно везде уточнять курс. Спроса нет по 40.50. А те миллионы, что купили, небось, преимущественно по 37.50 и ниже (снятие за рубежом, конверт-депо). По такому курсу спрос ещё есть.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 20:18

  moveton написав:
  75stasstas75 написав:
  Yuri_61 написав:Коли зовсім нема попиту, то курс завжди стрімко вниз.

Попиту нема? У січні 2023 українці купили в банках рекордний обсяг валюти - 1 791,9 млн доларів.

Тут нужно везде уточнять курс. Спроса нет по 40.50. А те миллионы, что купили, небось, преимущественно по 37.50 и ниже (снятие за рубежом, конверт-депо). По такому курсу спрос ещё есть.

370,5 млн доларів припало на безготівкову валюту, яку українці купують у банках за курсом, близьким до офіційного – 36,6 гривні
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 20:20

  beee написав:
холява написав:beee
Сына , сибарит усегда прав !!!!
Аминь)



ОписаниеАми́нь — обычно завершающая формула в молитвах и псалмах в исламе, иудаизме, христианстве, призванная подтверждать истинность произнесённых слов. Одна из самых распространённых аккламаций. Слово является интернациональным.

Спасибо
холява
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 21:07

  75stasstas75 написав:
  Yuri_61 написав:Коли зовсім нема попиту, то курс завжди стрімко вниз.

Попиту нема? У січні 2023 українці купили в банках рекордний обсяг валюти - 1 791,9 млн доларів.


і стільки ж інші продали :wink:
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 21:17

  Yuri_61 написав:
  75stasstas75 написав:
  Yuri_61 написав:Коли зовсім нема попиту, то курс завжди стрімко вниз.

Попиту нема? У січні 2023 українці купили в банках рекордний обсяг валюти - 1 791,9 млн доларів.


і стільки ж інші продали :wink:

У січні 2023 року українці продали комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1 227,9 млн доларів (в еквіваленті) і купили на 1 791,9 млн доларів. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.
75stasstas75
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